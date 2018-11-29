Раунд! Рэп пятилетних детей Пугачевы и Галкина обнажил проблемы в звездной семье

Недавно Галкин поделился новым роликом. На видео дети читают рэп. По словам Максима, во время просмотра нового выпуска программы «Лучше всех!» ребятам очень понравился один из участников, который показал свое мастерство в зачитывании подобных текстов. Вдохновившись номером, брат и сестра решили тоже попробовать себя в этом жанре.

Поклонники двойняшек заметили, что Гарри удалось лучше сочинить и исполнить текст, чем его сестре. А вот Лиза заставила фанатов задуматься о том, хватает ли им с братом внимания от звездной матери. В своем тексте девочка говорит о том, что ей якобы позвонила мама и сказала, что сегодня не приедет домой и не зайдет к ней в комнату, чтобы вместе поиграть.