Леонардо Ди Каприо готовится к свадьбе с юной моделью

Один из близких друзей актера, не пожелавший раскрывать свое имя, сообщил, что отношения Леонардо и Камилы "стали очень серьезными". "Все считают, что скоро должна состояться свадьба", – заявил он. Еще в августе в СМИ распространились слухи о том, что влюбленные уже обсуждали свое будущее. "Они думают о помолвке", – поделился их знакомый. Он добавил, что актер даже "не против того, чтобы завести детей".

ФОТО: Taylor Jewell / AP

Первый раз об отношениях Ди Каприо и Морроне заговорили после того, как актера заметили у дома аргентинской модели в середине декабря прошлого года. С тех пор пара появлялась на всех крупных мероприятиях вместе: на вечеринке в честь дня рождения американской телеведущей Эллен Дедженерес и на фестивале Коачелла, где их заметили обнимающимися во время выступления рэпера Эминема. В январе они отправились в Колорадо вместе с близким другом Леонардо Тоби Магуайром.