Новогодний лайфхак: как с первого взгляда вычислить идеальный мандарин

Самыми вкусными, по оценке специалистов из России, стали гибридные плоды — клементины. Они обладают ярким оранжевым цветом, сладкими вкусом и запахом.
Эксперты призвали при выборе учитывать следующие факторы
– Внешне мандарины должны быть свежими, цельными, чистыми и здоровыми.
– На них не допускается наличие повреждений вредителями, болезнями, механических повреждений, а также ушибов и крупных зарубцевавшихся порезов.
– Плесень на кожуре мандаринов может быть признаком грибкового поражения, поэтому специалисты призывают такие не покупать.
– Вмятины и слишком мягкие участки на мандаринах означают, что фрукт начал подгнивать.
– Явно отстающая от мякоти кожура и слабо выраженный вкус указывают на то, что фрукты перезрелые и лежалые.
– Листочки на мандаринах — не показатель свежести (они не вянут со временем, а лишь слегка подсыхают).
– Допустимо, чтобы на мандаринах были небольшие потертости, царапины и вкрапления в порах кожуры. Они никак не влияют на вкус и качество фруктов, если дело не дошло до гнили. Воздушная прослойка и пухлость мандаринов дефектом не является, это лишь особенность сорта.