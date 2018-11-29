Чт, 29.11.2018
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Новогодний лайфхак: как с первого взгляда вычислить идеальный мандарин

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Мандарины.

ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

Самыми вкусными, по оценке специалистов из России, стали гибридные плоды — клементины. Они обладают ярким оранжевым цветом, сладкими вкусом и запахом.

Эксперты призвали при выборе учитывать следующие факторы

– Внешне мандарины должны быть свежими, цельными, чистыми и здоровыми.

– На них не допускается наличие повреждений вредителями, болезнями, механических повреждений, а также ушибов и крупных зарубцевавшихся порезов.

– Плесень на кожуре мандаринов может быть признаком грибкового поражения, поэтому специалисты призывают такие не покупать.

– Вмятины и слишком мягкие участки на мандаринах означают, что фрукт начал подгнивать.

– Явно отстающая от мякоти кожура и слабо выраженный вкус указывают на то, что фрукты перезрелые и лежалые.

– Листочки на мандаринах — не показатель свежести (они не вянут со временем, а лишь слегка подсыхают).

– Допустимо, чтобы на мандаринах были небольшие потертости, царапины и вкрапления в порах кожуры. Они никак не влияют на вкус и качество фруктов, если дело не дошло до гнили. Воздушная прослойка и пухлость мандаринов дефектом не является, это лишь особенность сорта.

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