Фото: 55-летний Квентин Тарантино впервые женился

Режиссер Квентин Тарантино женился на 35-летней израильской певице Даниэлле Пик, сообщает People. Отмечается, что пара сыграла свадьбу в Лос-Анджелесе.
Тарантино познакомился с Пик в 2009 году, когда представлял журналистам свой фильм «Безславные ублюдки». Они обручились в июне 2017-го после года отношений.
55-летний режиссер ранее никогда не был женат. Он объяснял это тем, что работа занимает у него все свободное время. «Когда я снимаю фильм, я кроме этого ничего не делаю. Все ради фильма. У меня нет жены. У меня нет ребенка. Ничто не встанет на моем пути», — утверждал он.
Даниэлла Пик начала карьеру в начале 2000-х с сестрой Шароной. В 2005 году они участвовали в национальном отборе на международный конкурс «Евровидение». Позже Пик занялась сольной карьерой.