Фото: 55-летний Квентин Тарантино впервые женился

55-летний режиссер ранее никогда не был женат. Он объяснял это тем, что работа занимает у него все свободное время. «Когда я снимаю фильм, я кроме этого ничего не делаю. Все ради фильма. У меня нет жены. У меня нет ребенка. Ничто не встанет на моем пути», — утверждал он.