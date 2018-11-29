«У нее отказали ноги»: мать рассказала о состоянии Ольги Бузовой

На днях в одном из московских залов состоялся первый сольный концерт Ольги Бузовой, к которому та, по ее словам, готовилась два с небольшим месяца. Разумеется, на смогла оставить без внимания столь грандиозное событие в жизни дочери и ее мать Ирина Бузова.

Женщина призналась, что до сих пор под впечатлением от шоу. «Только я чуть не умерла со страха, когда Ольга была на трапеции без страховки на высоте 5 метров и пела песню «Атомы». Конечно, потом я ее отругала. После концерта я обняла ее, а ребенка-то нет – так сильно она похудела!» – отметила Бузова.

Мать обнародовала и крайнюю нервозность, которую испытывала Ольга во время шоу. «Дочь рассказывала мне, как во время концерта был момент, когда у нее отказали ноги. Настолько она выкладывается и столько отдает своей энергии», – сообщила мать поющей ведущей.