Необычные концертные райдеры звезд: от единорогов до Bentley

Ни для кого не секрет, что звезды всегда выставляют список своих условий организатору. Интернет наполнен слухами о знаменитостях, которые резервируют целый этаж гостиницы, личного повара или отдельную комнату для домашних животных. Этими требованиями уже никого не удивишь!
Русский TVNET опросил организаторов концертов в Прибалтике, чтобы они назвали самые забавные пункты концертных райдеров, с которыми сталкивались.
Так, например, у латышского рэпера Johnyboy довольно изысканный вкус...
Организатор его последнего концерта рассказал, что отдельным пунктом у артиста в райдере была записана тайская массажистка.
Для самой популярной девушки в российском медиа-пространстве Ольги Бузовой
обязательным условием был приезд родной и любимой бабушки из Клайпеды на концерт в Ригу.
В райдерах звезд встречаются совершенно невероятные вещи, которые может быть и можно найти, но не всегда понимаешь зачем.
"К примеру, синие мячики для пинг-понга. Читаешь и думаешь, а вдруг артисту они обязательно нужны. На самом деле эти вещи вписываются, чтобы проверить, читает ли кто-то из организаторов райдер",
- рассказывает один из организаторов.
В списках встречаются иногда и совершенно сказочные вещи, как к примеру, маленькие котята или единороги.
"Ничего такого необычного я не помню. Были свежие цветы определенного цвета, свечи ароматические в номере, местные газеты на английском. Хотя нет, была просьба с подготовленными и настроенными на определенные игры Sony PlayStation",
- вспоминает организатор.
"Одна звезда, которая выступала на Вечернем Урганте, ну и довольно известная на YouTube, запросила автомобиль Bentley определенного цвета",
- отмечает он.
Несколько вспомнили, что в райдере звезды шоу "Голос" Нуки и группы "Слот" были указаны перчатки со стразами.
"Это была лишь проверка!"