Ср, 28.11.2018
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Необычные концертные райдеры звезд: от единорогов до Bentley С чем столкнулись организаторы в Латвии

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ФОТО: Instagran buziva86, dariiastarov , johnyboyriga /коллаж Русский TVNET

Ни для кого не секрет, что звезды всегда выставляют список своих условий организатору. Интернет наполнен слухами о знаменитостях, которые резервируют целый этаж гостиницы, личного повара или отдельную комнату для домашних животных. Этими требованиями уже никого не удивишь!

Русский TVNET опросил организаторов концертов в Прибалтике, чтобы они назвали самые забавные пункты концертных райдеров, с которыми сталкивались. 

Так, например, у латышского рэпера Johnyboy довольно изысканный вкус...

Организатор его последнего концерта рассказал, что отдельным пунктом у артиста в райдере была записана тайская массажистка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mindhunter

Публикация от Deniss Vasilenko (@johnyboyriga)

Для самой популярной девушки в российском медиа-пространстве Ольги Бузовой 

обязательным условием был приезд родной и любимой бабушки из Клайпеды на концерт в Ригу. 

В райдерах звезд встречаются совершенно невероятные вещи, которые может быть и можно найти, но не всегда понимаешь зачем. 

"К примеру, синие мячики для пинг-понга. Читаешь и думаешь, а вдруг артисту они обязательно нужны. На самом деле эти вещи вписываются, чтобы проверить, читает ли кто-то из организаторов райдер",

- рассказывает один из организаторов.

В списках встречаются иногда и совершенно сказочные вещи, как к примеру, маленькие котята или единороги. 

"Ничего такого необычного я не помню. Были свежие цветы определенного цвета, свечи ароматические в номере, местные газеты на английском. Хотя нет, была просьба с подготовленными и настроенными на определенные игры Sony PlayStation", 

- вспоминает организатор.

 "Одна звезда, которая выступала на Вечернем Урганте, ну и довольно известная на YouTube, запросила автомобиль Bentley определенного цвета", 

- отмечает он. 

Несколько вспомнили, что в райдере звезды шоу "Голос" Нуки и группы "Слот" были указаны перчатки со стразами. 

"Это была лишь проверка!"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#нуки #слот #дарияставрович

Публикация от Дария Ставрович (@dariiastarov)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

📸: @juliaalek #слот

Публикация от slot.ru (@slot_ru)

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