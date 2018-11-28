Необычные концертные райдеры звезд: от единорогов до Bentley

Ни для кого не секрет, что звезды всегда выставляют список своих условий организатору. Интернет наполнен слухами о знаменитостях, которые резервируют целый этаж гостиницы, личного повара или отдельную комнату для домашних животных. Этими требованиями уже никого не удивишь!