Сходила за сладеньким... Женщине не продали рано утром в магазине Prisma конфеты с ромовой начинкой

Так, женщина решила приобрести 30 коробок конфет, чтобы подарить их потом друзьям на Рождество, но каково было ее удивление, что некоторые коробки ей не дали купить. Оказалось, что некоторые конфеты содержали ромовую начинку, а по закону нельзя продавать алкоголь с 21.00 до 09.00, а женщина пошла в магазин до 9 утра.

Сама же финка считает, что алкоголя в конфетах так мало, что этим нельзя напиться. Представитель магазина Prisma тоже подчеркнул, что они не имеют права продавать алкоголь или алкоголсодержащую еду с 21.00 до 09.00. Кроме того, алкоголесодержащие продукты также нельзя продавать несовершеннолетним.