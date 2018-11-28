Уку Сувисте здесь не при чем! Во время съемок Ани Лорак чуть не потеряла платье
28 ноября 2018, 20:29
Певица Ани Лорак сняла клип на песню «Сон». Для этих съемок Каролина выбрала длинное платье с очень глубоким декольте.
О том, как проходила работа, рассказала сама Ани Лорак. Во время съемок (и на видео это можно рассмотреть) певица состроила гримасу, и вовремя поймала съехавшее с груди платье. Многочисленные поклонники Ани Лорак высказались относительно наряда и песни в целом. Им все очень понравилось, и они засыпали ее комплиментами, пишет 7d.org.ua.