Уку Сувисте здесь не при чем! Во время съемок Ани Лорак чуть не потеряла платье

О том, как проходила работа, рассказала сама Ани Лорак. Во время съемок (и на видео это можно рассмотреть) певица состроила гримасу, и вовремя поймала съехавшее с груди платье. Многочисленные поклонники Ани Лорак высказались относительно наряда и песни в целом. Им все очень понравилось, и они засыпали ее комплиментами, пишет 7d.org.ua.