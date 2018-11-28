Ср, 28.11.2018
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  • Уку Сувисте здесь не при чем! Во время съемок Ани Лорак чуть не потеряла платье

Уку Сувисте здесь не при чем! Во время съемок Ани Лорак чуть не потеряла платье

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Уку Сувисте

ФОТО: MyHits

Певица Ани Лорак сняла клип на песню «Сон». Для этих съемок Каролина выбрала длинное платье с очень глубоким декольте. 

О том, как проходила работа, рассказала сама Ани Лорак. Во время съемок (и на видео это можно рассмотреть) певица состроила гримасу, и вовремя поймала съехавшее с груди платье. Многочисленные поклонники Ани Лорак высказались относительно наряда и песни в целом. Им все очень понравилось, и они засыпали ее комплиментами, пишет 7d.org.ua.

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