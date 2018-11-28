Она просто гигантская! Двухметровая корова из Австралии стала звездой интернета (ВИДЕО)

Семилетнее животное огромного роста стало звездой социальных сетей и СМИ, после фото, на котором оно стоит на фоне остальных, таких маленьких сородичей.

После всеобщего ажиотажа выяснилось, что вообще-то Никерс - именно так зовут это животное - не корова, а бык голштино-фризской породы. Его купили для стада, а затем хотели пустить на мясо, однако ни одна бойня Австралии не захотела забирать это парнокопытное из-за его внушительных размеров (кстати, вес Никерса достиг более 1,4 тонны, и это еще не предел).

Гигантские габариты быка стали его счастливой особенностью и фактически спасли Никерсу жизнь. Хозяин животного утверждает, что все коровы в стаде с почтением относятся к своему вожаку, а он строг, справедлив и довольно добродушен.

Кстати, Никерс является не самым огромным быком в мире, чьи размеры были когда-либо зарегистрированы. В 2010 году на выставке в Риме демонстрировали итальянского быка Беллино в высоту более двух метров.

Но Никерс нимало не обижен тем, что он не самый-самый во всем мире. Его фото активно лайкают в соцсетях, а гигантский рост стал предметом для шуток. Его сравнили с высокими баскетболистами и вот что получилось.