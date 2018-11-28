В деле о смерти актера Дмитрия Марьянова появилась обвиняемая

Она уточнила, что обвинение предъявлено по статье «Незаконное оказание медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека» (пункт «в» части 2 статьи 238 УК РФ).

«Актер находился в реабилитационном центре с 6 по 15 октября 2017 года, и курс восстановления, проводившийся в центре, предусматривал внутримышечное введение лекарственных средств, которые могут быть назначены исключительно лицом с высшим медицинским образованием. При этом лицензии на осуществление медицинской деятельности у центра "Феникс" не было, а при назначении препаратов сотрудники центра не выяснили, имеются ли у актера какие-либо заболевания или противопоказания к ним», — рассказала Кирюшина.

Она отметила, что сотрудники центра, несмотря на неоднократные жалобы Марьянова на плохое самочувствие, длительное время не вызывали «скорую», чем лишили пациента своевременной и квалифицированной помощи.

При этом, по словам представителя областного главка СКР, расследование второго уголовного дела, возбужденного по статье «Причинение смерти по неосторожности», продолжается.