Голливудская звезда Хелен Миррен уже месяц живет в Латвии! Почему она здесь?

«Гордимся, что каждому своему гостю в поместье Мазмежотне мы оказываем прием и предоставляем сервис, достойный звезд. Это подтвердят актеры Хелен Миррен, Джина Макки, Кевин МакНелли и Джейсон Кларк, которые жили у нас весь прошлый месяц», - сообщается на страничке поместья Мазмежотне в Facebook.

Звезды снимаются в четырехсерийном фильме канала HBO. Съемки проходят в России, Латвии и Литве.

Режиссер - Филипп Мартин, сценарист - Найджел Уильямс. Григория Потемкина играет Джейсон Кларк, подругу и фрейлину Екатерины - Джина Макки, а сына Екатерины Павла I - Джозеф Куинн, пишет Rus.tvnet.lv.

Хелен Миррен имеет русские корни, ее настоящая фамилия по отцу - Миронова.

Известность актрисе принесла роль Цезонии в нашумевшем фильме «Калигула» Тинто Брасса. Она также снималась в культовом фильме Питера Гринуэя «Повар, вор, его жена и ее любовник» и играла венценосных особ в британских картинах - английских королев Шарлотту, Елизавету I и Елизавету II.

Актриса Джина Макки знакома зрителям по роли Шарлотты Билл в фильме «Потерянный принц» и Беллы в комедии «Ноттинг-Хилл».

Австралийский актер и продюсер Джейсон Кларк прославился благодаря ролям в фильмах «Цель номер один», «Эверест», «Терминатор: Генезис» и «Планета обезьян: Революция».