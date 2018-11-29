Куда можно улететь из Таллинна на Рождество за сущие копейки: подборка от Limon.ee

Портал Limon.ee решил упростить вам задачу в поисках самых дешевых перелетов, и мы выбрали несколько вариантов, куда можно улететь на эти дни из Таллинна по приемлемым ценам. Поскольку авиация - вещи непредсказуемая, то названные нами цены могут измениться.

Таллинн - Лондон (авиакомпания WizzAir)

Вылет 21 декабря в Лондон в 11:30 - вылет 26 декабря в Таллинн в 06:10

Стоимость туда - от 19,90 евро, стоимость обратно - от 99,99 евро. Итого: рейс туда-обратно около 120 евро на человека.

Подробности - на сайте WizzAir.

Таллинн - Кипр (Пафос) (авиакомпания Ryanair)

Вылет на Кипр 20 декабря в 20:00 - вылет 23 декабря в Таллинн в 15:20

Стоимость туда - от 71,39 евро, стоимость обратно - от 52,01 евро. Итого: рейс туда-обратно около 123 евро на человека.

Подробности - на сайте Ryanair.

Если же есть возможность взять выходные чуть раньше и на денек слетать в Италию, это будет очень дешево.

Таллинн - Милан (авиакомпания Ryanair)

Вылет в Милан 20 декабря в 21:20 - вылет 22 декабря в Таллинн в 16:55

Стоимость туда - от 30,59 евро, стоимость обратно - от 52,01 евро. Итого: рейс туда-обратно около 83 евро на человека.

Подробности - на сайте Ryanair.

Таллинн - Копенгаген (авиакомпания Nordica)

Вылет в Копенгаген 21 декабря в 07:00 - вылет 24 декабря в Таллинн в 21:05

Стоимость туда - от 57,90 евро, стоимость обратно - от 111,75 евро. Итого: рейс туда-обратно около 169 евро на человека.

Подробности - на сайте Nordica.

В Ригу на самолете - почти по цене автобуса.

Таллинн - Рига (авиакомпания AirBaltic)

Вылет в Ригу 19 декабря в 16:45 - вылет 24 декабря в Таллинн в 07:40

Стоимость туда - от 39,99 евро, стоимость обратно - от 39,99 евро. Итого: рейс туда-обратно около 80 евро на человека.