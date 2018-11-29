Куда можно улететь из Таллинна на Рождество за сущие копейки: подборка от Limon.ee

До длинных рождественских каникул в Эстонии остаются считанные недели. Уже 21 декабря многие жители нашей страны соберут чемоданы и отправятся на поиски приключений за границу. В этот раз нас ожидают целых 5 выходных подряд, ведь Рождество выпадает на понедельник, вторник и среду.
Портал Limon.ee решил упростить вам задачу в поисках самых дешевых перелетов, и мы выбрали несколько вариантов, куда можно улететь на эти дни из Таллинна по приемлемым ценам. Поскольку авиация - вещи непредсказуемая, то названные нами цены могут измениться.
Таллинн - Лондон (авиакомпания WizzAir)
Вылет 21 декабря в Лондон в 11:30 - вылет 26 декабря в Таллинн в 06:10
Стоимость туда - от 19,90 евро, стоимость обратно - от 99,99 евро. Итого: рейс туда-обратно около 120 евро на человека.
Подробности - на сайте WizzAir.
Таллинн - Кипр (Пафос) (авиакомпания Ryanair)
Вылет на Кипр 20 декабря в 20:00 - вылет 23 декабря в Таллинн в 15:20
Стоимость туда - от 71,39 евро, стоимость обратно - от 52,01 евро. Итого: рейс туда-обратно около 123 евро на человека.
Подробности - на сайте Ryanair.
Если же есть возможность взять выходные чуть раньше и на денек слетать в Италию, это будет очень дешево.
Таллинн - Милан (авиакомпания Ryanair)
Вылет в Милан 20 декабря в 21:20 - вылет 22 декабря в Таллинн в 16:55
Стоимость туда - от 30,59 евро, стоимость обратно - от 52,01 евро. Итого: рейс туда-обратно около 83 евро на человека.
Подробности - на сайте Ryanair.
Таллинн - Копенгаген (авиакомпания Nordica)
Вылет в Копенгаген 21 декабря в 07:00 - вылет 24 декабря в Таллинн в 21:05
Стоимость туда - от 57,90 евро, стоимость обратно - от 111,75 евро. Итого: рейс туда-обратно около 169 евро на человека.
Подробности - на сайте Nordica.
В Ригу на самолете - почти по цене автобуса.
Таллинн - Рига (авиакомпания AirBaltic)
Вылет в Ригу 19 декабря в 16:45 - вылет 24 декабря в Таллинн в 07:40
Стоимость туда - от 39,99 евро, стоимость обратно - от 39,99 евро. Итого: рейс туда-обратно около 80 евро на человека.
Подробности - на сайте AirBaltic.