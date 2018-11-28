Арестуйте меня! Невероятно притягательная сотрудница немецкой полиции произвела своими снимками фурор в Сети

Большая часть фотографий демонстрирует подтянутое тело 33-летней немки: «кубики» на животе, упругая грудь, рельефы на руках, «выдающиеся» ягодицы, пишет Fabiosa.ru.

Основная цель ее блога - показать женщинам, чего можно добиться, если регулярно заниматься своим телом. Для подтверждения она разместила фото до и после.

ФОТО: VidaPress

Андриенна посещает спортзал пять раз в неделю после основной работы, а также занимается бегом, плаванием. Какие упражнения и с каким весом выполняет, она также показывает в своем микроблоге. В 2015 году Колишар принимала участие в чемпионате бодибилдеров Bodybuilding-WM (категория «Бикини»).

Большое внимание офицер полиции уделяет здоровому питанию, считая его очень важной составляющей в формировании тела. Именно грамотное сочетание фитнеса и полезных продуктов пропагандирует Колишар в своем микроблоге, призывая женщин следовать этому.

ФОТО: VidaPress

Надо заметить, что руководство полиции лояльно относится к фотографиям своего сотрудника, которая по профессиональной деятельности занимается расследованием ДТП, драк и случаями домашнего насилия. А вот фолловеры засыпают Андриенну комплиментами и готовы даже совершить правонарушение на дороге, чтобы повстречаться с офицером лично. Но сердце стройной девушки несвободно - она встречается с профессиональным пловцом и атлетом.