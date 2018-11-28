Арестуйте меня! Невероятно притягательная сотрудница немецкой полиции произвела своими снимками фурор в Сети

Красивыми женскими фигурами сегодня уже сложно удивить пользователей Instagram. Но если это офицер полиции, то повышенный интерес обеспечен! Именно так стала популярна Андриенна Колишар из Германии. На ее страничку сейчас подписано почти 550 тысяч пользователей соцсети!
Большая часть фотографий демонстрирует подтянутое тело 33-летней немки: «кубики» на животе, упругая грудь, рельефы на руках, «выдающиеся» ягодицы, пишет Fabiosa.ru.
Основная цель ее блога - показать женщинам, чего можно добиться, если регулярно заниматься своим телом. Для подтверждения она разместила фото до и после.
Андриенна посещает спортзал пять раз в неделю после основной работы, а также занимается бегом, плаванием. Какие упражнения и с каким весом выполняет, она также показывает в своем микроблоге. В 2015 году Колишар принимала участие в чемпионате бодибилдеров Bodybuilding-WM (категория «Бикини»).
Большое внимание офицер полиции уделяет здоровому питанию, считая его очень важной составляющей в формировании тела. Именно грамотное сочетание фитнеса и полезных продуктов пропагандирует Колишар в своем микроблоге, призывая женщин следовать этому.
Надо заметить, что руководство полиции лояльно относится к фотографиям своего сотрудника, которая по профессиональной деятельности занимается расследованием ДТП, драк и случаями домашнего насилия. А вот фолловеры засыпают Андриенну комплиментами и готовы даже совершить правонарушение на дороге, чтобы повстречаться с офицером лично. Но сердце стройной девушки несвободно - она встречается с профессиональным пловцом и атлетом.
Вы вдохновились фотографиями подтянутого тела Андиенны Колишар? Это же сколько усилий надо тратить на поддержание форм! Но оно того стоит.