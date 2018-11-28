Видео: душераздирающая история русских школьниц из Эстонии разлетелась по интернету

В этот раз нас приятно удивил проект Юри Кивита - детский коллектив «Кошки» (a'Lisa feat Lika) - они подготовили и исполнили свою трогательную композицию под названием «Доверяешь». Клип повествует о тяжелой жизни двух школьниц - близких подруг, способных на побег с уроков, на кражу и другие отчаянные поступки. Конечно же, над клипом работала целая команда, подробнее с составом деятелей видео можно ознакомиться в Youtube.

Комментаторы канала YouTube уже высоко оценили клип на вышеупомянутую песню:

«Классно!!! Режиссерская работа, работа кинооператора, обработка клипа... - всё на высоте, молодцы», - написали в комментариях.

«Это просто шедевр!!! ВСЕ МОЛОДЦЫ! И девочки, которые так проникновенно исполнили песню и сыграли главные роли, и все, кто был за кадром и продумал сюжет! Супер! Великолепно!» - написали вдогонку.