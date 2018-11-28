Ср, 28.11.2018
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  • Видео: душераздирающая история русских школьниц из Эстонии разлетелась по интернету

Видео: душераздирающая история русских школьниц из Эстонии разлетелась по интернету

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Кадр из клипа «Кошки»

ФОТО: Скриншот видео Youtube/Jüri Kivit

В Эстонии много талантливый детей. Несмотря на то, что наша республика не участвует в песенном конкурсе «Детское Евровидение», плоды музыкального творчества местных школьников и подростков мы иногда пожинаем. В самом хорошем смысле... 

В этот раз нас приятно удивил проект Юри Кивита - детский коллектив «Кошки» (a'Lisa feat Lika) - они подготовили и исполнили свою трогательную композицию под названием «Доверяешь». Клип повествует о тяжелой жизни двух школьниц - близких подруг, способных на побег с уроков, на кражу и другие отчаянные поступки. Конечно же, над клипом работала целая команда, подробнее с составом деятелей видео можно ознакомиться в Youtube. 

Комментаторы канала YouTube уже высоко оценили клип на вышеупомянутую песню: 

«Классно!!! Режиссерская работа, работа кинооператора, обработка клипа... - всё на высоте, молодцы», - написали в комментариях. 

«Это просто шедевр!!! ВСЕ МОЛОДЦЫ! И девочки, которые так проникновенно исполнили песню и сыграли главные роли, и все, кто был за кадром и продумал сюжет! Супер! Великолепно!» - написали вдогонку. 

Дорогие читатели портала Limon.ee, теперь наше время оценить эту песню и клип! Смотрите видео ниже. С нетерпением ждем ваших комментариев. 

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