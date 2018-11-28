Группа SEREBRO объявила о распаде

В группе SEREBRO грядут большие перемены: с февраля 2019-го состав популярного музыкального коллектива будет полностью обновлен. В истории девичьего трио такое случается впервые, ведь раньше солистки менялись по одной. Еще недавно об уходе из группы объявила Ольга Серябкина, которая по праву считается ветераном коллектива. Ольга начнет строить сольную карьеру и продолжит работать в MALFA Максима Фадеева.

Что касается остальных участниц трио — Екатерины Кищук и Татьяны Моргуновой, которая пришла в SEREBRO всего лишь год назад, то они тоже будут выступать отдельно, правда, пока неизвестно, продолжат ли девушки сотрудничество с Фадеевым.