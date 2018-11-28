Шок и ужас: красавица Водянова потеряла левую ногу на фото

Наталья Водянова – всемирно известная модель, лицо нескольких легендарных модных домов. Сегодня она в основном занимается благотворительными и социальными проектами. Количество ее подписчиков в Instagram неизменно растет – сегодня их число перевалило за два миллиона!

Но каково же было их удивление, когда на свежем фото, который опубликовала красавица, она предстала... без ног. Шок и ужас – так можно было бы охарактеризовать увиденное, если бы не улыбка на лице Наташи – очевидно, такой странный эффект возник из-за преломления отражения в стоящем рядом зеркале. «Where is the legs?», «Что с ногами?», «Где вы потеряли левую ногу», – пишу пораженные пользователи со всего мира и на разных языках.