Ср, 28.11.2018
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Шок и ужас: красавица Водянова потеряла левую ногу на фото Смотрите сами!

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Наталья Водянова

ФОТО: SCANPIX

Поклонники модели ошарашены. Они недоумевают и требуют ответа!

Наталья Водянова – всемирно известная модель, лицо нескольких легендарных модных домов. Сегодня она в основном занимается благотворительными и социальными проектами. Количество ее подписчиков в Instagram неизменно растет – сегодня их число перевалило за два миллиона! 

Но каково же было их удивление, когда на свежем фото, который опубликовала красавица, она предстала... без ног. Шок и ужас – так можно было бы охарактеризовать увиденное, если бы не улыбка на лице Наташи – очевидно, такой странный эффект возник из-за преломления отражения в стоящем рядом зеркале. «Where is the legs?», «Что с ногами?», «Где вы потеряли левую ногу», – пишу пораженные пользователи со всего мира и на разных языках.

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