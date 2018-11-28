«Русские не сдаются!» Смотрите, как двойник Дмитрия Медведева в Таллинне отжигал

Квнщик со стажем, актер Антон Сасин известен любителям КВН по исполнению роли премьер-министра России. Помимо съемок в различных телешоу, двойник Медведева выступает на свадьбах, корпоративах. В минувшую субботу Сасин вышел на сцену, чтобы поддержать таллиннскую команду «Зажигалка» в финале КВН Эстонии. Ребята из Таллинна пригласили российскую знаменитость, а он с радостью согласился.

Когда на сцене появился Сасин, зал залился аплодисментами. Актер представился премьером Медведевым, приехавшим по приглашению эстонского премьера Ратаса, но квнщики заподозрили неладное. На сцене гостю из России устроили забавную викторину.

На вопрос «Дмитрий Анатольевич, а как вам вообще в Эстонии?» юморист ответил лаконично: «Ну вообще есть разница… Взять хотя бы две бутылки кваса – российскую и эстонскую. Эстонские бутылки сдать можно... а русские – не сдаются!»