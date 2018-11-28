Победивший рак актер Андрей Гайдулян поразил Русский театр Эстонии своим обращением

Российский актер театра и кино - Андрей Гайдулян - не мог пропустить такое важное событие, как день рождения Русского театра Эстонии и прислал актерам и всем его сотрудникам свое поздравление!
«Несмотря на то, что вам 70 лет - вы молоды, сильны, полны творчества. Ребята, пожалуйста, жгите...» - приводим часть слов актера из поздравления. Более подробно - ниже!
Российский актёр театра и кино - Андрей Гайдулян не мог пропустить такое важное событие, как день рождения Русского театра и прислал нам свое поздравление! Поклонники «Универ» и «СашаТаня» отмечайтесь в комментариях:) А мы разыграем среди вас 2 билета в Русский театр на спектакль "Вишневый сад", который состоится 9 декабря в 18:00 #veneteater #vt70 #vol12 #vtрозыгрыш #выиграйбилеты #русскийтеар #поздравлениесднемрождения #деньрождения #праздник #юбилей #нам70 #отмечаем #sünnipäev #pidu #tallinn #eest #estonia #таллин #таллинн