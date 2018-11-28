ТОП-10 умопомрачительных снимков Таллинна: не город, а сказка!

Эстонская столица практически раньше других европейских город начала готовится к Рождеству и Новому году. На выходных выпал снег, на улице легкий морозец, всё вокруг стало совершенно сказочным. Именно так живет и развивается столица Эстонии - наш Таллинн...
ТОП-10 Instagram-публикаций, содержащих свежие фотографии Таллинна. От такой красоты захватывает дух.
✨Wonderful Tallinn✨ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 📷Beautiful photo by @i_like_birds ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✈️😉Mark your photo with tag #tallinntravel and we`ll post it! 🇪🇪 #Tallinn #Estonia #visittallinn #visitestonia #igerstallinn #igersestonia #ig_tallinn #tallinngram #tallinnonline #eesti #tallinn_inst #tallinna #europe_gallery #estônia #travelestonia #tallinnoldtown #bestvacations #TopEuropePhoto #europevacations #beautifuldestinations #travellovers #passionpassport #wonderfulworld #beautifulmatters #bestcitybreaks
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Tallinn 🇪🇪.... last trips before winter 📸 @_ziippo_ • • • • • #tallinn #estonia #ig_captures #ig_daily #ig_europe #ig_worldclub #igersfrance #igersoftheday #igersworldwide #igphoto #igs_photos #igworldclub #landscape #landscape_captures #landscapes #natgeo #nature_perfection #splendid_shotz #super_europe #topfrancephoto #underwater #wonderful_places #worldbestgram #worldtravelpics
«Сладость и крепость глинтвейна возрождают человека…» (Вольтер) Сегодня мы с коллегами расскажем о зимних, праздничных и согревающих напитках своих регионов🍷 #с_миру_по_кружке Мой рассказ о согревающем напитке – глинтвейн с ликером Вана Таллинн🇪🇪 . В Эстонии глинтвейн (горячее красное вино) называют – hõõgvein (хыгвейн) или еще glögg (глёг). И кстати в некоторых местах его продают почти круглый год (у нас и июнь бывает ещё очень холодный🙃 . Родиной глинтвейна называют Германию. Классическим считается рецепт, в который традиционно входят красное вино, сахар, корица, гвоздика и мускатный орех. В других европейских странах появились многочисленные вариации глинтвейна, в которые для придания напитку ещё более изысканного вкуса, аромата и для повышения крепости, стали добавлять самые разнообразные пряности, цедру цитрусовых, всевозможные фрукты, ром, коньяк или ликёр (как у нас например). В старом городе на его улочках, площадях, в воздухе уже витает аромат глинтвейна и корицы. В многочисленных киосках на рождественском рынке, вам предложит такие горячие напитки, как: облепиховый, вишневый, смородиновый глёг, горячий кальвадос с яблочным соком, глинтвейн с классическим эстонским крепким (40%) ликером – Вана Таллинн ( 21%), классический глинтвейн (12%) и безалкогольный горячий напиток (например имбирно-яблочный). Цены от 2.5 и до 4 евро. Выбираете именно свой!🍷 . Я например очень советую попробовать - горячее вино с ликером Вана Таллинн (крепость напитка 21%), уж этот напиток точно согреет не только душу, но и тело, а ещё можно считать его лечебным средством!😉 . Любители вы глинтвейн, как люблю его я⁉️ . Читайте о других напитках у моих коллег 🇩🇪Мюнхен @irena_munich_guide, пламенный пунш 🇵🇪 Перу @marinaridi3, чай из листьев коки 🇫🇷Анси @traductionguideannecy королевский кир 🇩🇰Дания @svitlana.denmark, глюк 🇬🇧 Англия @lady.abroad, пунш Спасибо за идею поста Елене 🇩🇪 Баден @exkursana_baden_baden белый глинтвейн За атмосферное фото спасибо 📸 @kivelajulia
How lovely is that 💞💞💞 #Repost @tallinn_city • • • • • 🏰 #Repost @rivokingi with @insta.saver.repost • • • #tallinnoldtown #beautifuldestinations #ourmoodydays#thediscoverer#eclectic_shotz #folksouls#discoverearth #bevisuallyinspired #visualscollective #master_shots #moodygrams #visualseduction #theimaged #lensbible #wonderfulplaces #depthobsessed #ig_color #visualsoflife #exclusive_shots #heatercentral #artofvisuals #shotzdelight #exploretocreate #lookatthosecolours #nightphotography #feedbacknation #таллинн #таллин #tallinn
Таллин-замечательный город с неповторимой атмосферой прошедших веков. Даже не знаю как это описать, но представьте, как вы проходите мимо башен из грубого камня и попадаете в сказку. Вас окутывает запах пряного ореха, холодного ветра и чего-то загадочного...хочется просто бродить по старинным улочкам и наслаждаться красотой и величием архитектуры...Старый город — кладезь самых интересных и подчас неожиданных достопримечательностей. Это один из немногих в Европе городов, чей исторический центр окружен настоящей крепостной стеной и который представляет собой настолько уникальный архитектурно-исторический ансамбль, что ЮНЕСКО внесла его в свой список Всемирного наследия целиком, не мелочась. Город, который надо не осматривать на ходу, а буквально «разглядывать в лупу», отмечая кованые вывески, старинные флюгеры, непонятные железные крюки на кривоватых стенах и прочие свидетельства ушедших эпох и поколений, что в избытке сохранились в Старом городе Таллина...🏰
🇬🇧 We wish you a Merry Christmas... 🇷🇺 Праздник к нам приходит... 🎄 🎄 🎄 #christmas #christmastree #tallinn #estonia #eestimaa #eesti #welcometoestonia #christmasmarket #jõuluturg #рождество #эстония #таллинн #рождественскийрынок #navidad #feliznavidad #mercadodenavidad #arboldenavidad