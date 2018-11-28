Эксклюзивная галерея: (не)модная битва звезд на красной дорожке церемонии «Золотой граммофон-2018»

На мероприятии были подведены итоги года и награждены лучшие из лучших на российской эстраде.

Для знаменитостей это очередная возможность себя показать и на других посмотреть, похвастаться хорошим чувством стиля (или его отсутствием) и в очередной раз впечатлить поклонников и прессу.

Певица Слава своими блестками вернула нас в 2000-е

ФОТО: Sergei Bobylev / Sergei Bobylev/TASS

Ани Лорак в облегающем комбинезоне похвасталась роскошной фигурой

ФОТО: Sergei Bobylev / Sergei Bobylev/TASS

Ирина Аллегрова уже не шальная императрица

ФОТО: Sergei Bobylev / Sergei Bobylev/TASS

Певица Елка удивила непривычным для себя образом

ФОТО: Sergei Bobylev / Sergei Bobylev/TASS

Даже пацанка Диана Арбенина смотрится на фоне остальных элегантно!

ФОТО: Sergei Bobylev / Sergei Bobylev/TASS

Пестрая Светлана Лобода

ФОТО: Sergei Bobylev / Sergei Bobylev/TASS

Вера Брежнева пыталась выглядеть эффектно, но усталый внешний вид испортил всю картину

ФОТО: Sergei Bobylev / Sergei Bobylev/TASS