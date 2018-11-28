Эксклюзивная галерея: (не)модная битва звезд на красной дорожке церемонии «Золотой граммофон-2018»

24 ноября в Государственном Кремлевском дворце (Москва) прошла очередная церемония вручения премии «Золотой граммофон», на которой собрались все сливки общества, при чем не только российского, пишет Ofigenno.com.
На мероприятии были подведены итоги года и награждены лучшие из лучших на российской эстраде.
Для знаменитостей это очередная возможность себя показать и на других посмотреть, похвастаться хорошим чувством стиля (или его отсутствием) и в очередной раз впечатлить поклонников и прессу.
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Казалось бы, имеют деньги, могут позволить себе услуги стилиста и самые дорогие наряды, но почему тогда российские звезды буквально на каждой церемонии поражают безвкусицей?