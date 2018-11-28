Страна, в которую я больше не поеду: откровения русского о поездке в Финляндию

Публикуем мнение одного блогера, который рассказывает о дорогом отдыхе в Финляндии. В конце своего комментария мужчина рекомендует посетить лучше Эстонию, или Латвию с Литвой. Многие ведь согласятся...
«Обычное для меня дело – влюбиться в страну, в которой отдыхаешь. Это, на самом деле просто – ведь любое путешествие подразумевает смену места. Глаз радуется новым пейзажам и архитектуре, а мозг встряске, которую ему обеспечивает столкновение двух культур: твоей и иноземной. Также не стоит забывать, что путешествие - это отдых, где ты получаешь удовольствие, а дома приходится работать. Понятное дело, что отдыхать всегда приятнее, пишет Zen.Yandex.ru.
"Я бы тут остался жить", – часто думаю я, но потом эйфория проходит, и, как правило, через некоторое время хочется домой. Но есть страны, в которые хочется возвращаться и возвращаться. А есть страны, в которые возвращаться совсем не хочется.
Многие сейчас, наверное, подумают о каком-нибудь захолустье, о помойках Бангладеша или трущобах Кении. Но нет. Речь пойдёт о стране, которая в большинстве рейтингов входит в десятку самых крутых стран в плане уровня жизни.
Меня туда уговорила поехать жена. Мол, давай, пока дочка маленькая, нужно ей обязательно всё показать. Я с самого начала сомневался. Один мой приятель, родом из соседней страны спросил: "А что там смотреть? Там же на всю страну всего один дворец. У вас в Ростове дворцовый комплекс даже симпатичнее будет".
Но мы поехали. Сейчас меня съедят живьём мои читатели из Санкт-Петербурга, но я говорю о любимой ими Финляндии.
А поехали мы туда показывать шестилетней дочке Санта-Клауса, пока она ещё верила в сказки. Поездка в Финляндию была контрольным выстрелом в самое сердце детской наивности.
Начнём с того, что нас разубедили ехать в Рованиеми, сказали что это глушь и делать там нечего. Ну, там есть деревня Йоулупукке (такой финский аналог Санты), детям будет весело, а взрослым делать нечего.
Нам нашли компромиссное решение – отправили в славный город Ювяскюля, где вроде и город есть, и побродить можно, и там тоже есть деревня Санты. Такие деревни возле каждого крупного города есть для туристов. Так нам так сказали.
Уже когда мы приехали в Ювяскюля, гид сказал, что мне необязательно ехать на экскурсию к Санте (там для мужиков скучище) и туда поехала жена с дочкой. Вернулась она немного смущённая и сказала, что сани Йоулупукке были из чёрного пластика, а домик его обшит сайдингом, в лучших традициях утилитарного финского стиля "функе". На мой вопрос: "Как там Санта?" - дочка ответила, что с Сантой всё нормально, но для неё было открытием, что это переодетый водитель автобуса, который их туда привёз. Так закончилась для неё эра сказок.
Теперь немного прозы от взрослых. Можете считать меня нищебродом, но отдыхать в Финляндии дорого. Проезд от гостиницы до городского аквапарка на автобусе стоил 1,85 евро. На троих получается 5,65 евро. А если обратно ехать, то 11,3 евро. Десятиминутная поездка на такси обошлась в 40 евро. Обед в кафе 70 евро на троих (это без алкоголя): три блюда, салатик, чай, кофе и сок.
Аренда авто – 240 евро/сутки (микроавтобус с ручной коробкой). Цену на дизель уже не помню, но она тоже не была дармовой.
Сама поездка стоила что-то около 130 000 рублей (около 2000 евро) на неделю, это без Нового года, захватили только православное Рождество, на НГ стоило всё дороже. В итоге потратили изрядно. Я потом посчитал, что за недельный тур с экскурсиями в Финляндии, можно было спокойно две недели отдыхать в Таиланде.
Если вы любите старинные города и архитектуру, то Финляндия - это не то место. Всё самое старинное в Хельсинки – русские постройки XIX века. А сама столица напоминает бюджетную копию Питера, очень бюджетную и миниатюрную.
Из крупных городов есть ещё Тампере и Турку. В Тампере не был, врать не буду, а Турку неплох. По сравнению с Хельсинки. Это старый шведский город (до русских территорией владели шведы). Там есть немного древностей, но их правда немного и они не той степени очарования, чтобы ради них ехать в страну.
В Финляндии отличная природа и экология. С этим не поспоришь. Но вот почему-то кажется мне, что на русском Севере природа ничем не хуже, а стоит отдых гораздо дешевле. То же самое можно сказать и о Питере и Хельсинки. За те деньги, что вы попадёте в Хельсинки и потратите там, вы можете поехать в Санкт-Петербург и задохнуться в его красоте.
А ещё с субботы по понедельник всё закрывается. Не работают кафе, бары, большая часть магазинов и тому подобное. На мой вопрос: "Чем вы занимаетесь в выходные?" финны отвечали по-разному: читают книги, ходят в баню, болеют за свои спортивные команды. Но вряд ли стоит ехать так далеко, чтобы провести выходные, наблюдая за игрой двух местечковых хоккейных клубов.
Как по мне, так в Финляндию имеет смысл ехать только, если живёшь в Питере. Ну, или из Москвы можно слетать, т.к. бывают очень дешёвые билеты. Просто на тур выходного дня, для разнообразия.
Что касается меня, то мне кажется, Эстония (да и заодно Латвия с Литвой) будут хорошей альтернативой Финляндии. Можно будет пройтись по местам, где снимали культовые советские фильмы. Например, Шерлока Холмса или Трёх мушкетёров».