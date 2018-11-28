Страна, в которую я больше не поеду: откровения русского о поездке в Финляндию

«Обычное для меня дело – влюбиться в страну, в которой отдыхаешь. Это, на самом деле просто – ведь любое путешествие подразумевает смену места. Глаз радуется новым пейзажам и архитектуре, а мозг встряске, которую ему обеспечивает столкновение двух культур: твоей и иноземной. Также не стоит забывать, что путешествие - это отдых, где ты получаешь удовольствие, а дома приходится работать. Понятное дело, что отдыхать всегда приятнее, пишет Zen.Yandex.ru.

"Я бы тут остался жить", – часто думаю я, но потом эйфория проходит, и, как правило, через некоторое время хочется домой. Но есть страны, в которые хочется возвращаться и возвращаться. А есть страны, в которые возвращаться совсем не хочется.

Многие сейчас, наверное, подумают о каком-нибудь захолустье, о помойках Бангладеша или трущобах Кении. Но нет. Речь пойдёт о стране, которая в большинстве рейтингов входит в десятку самых крутых стран в плане уровня жизни.

Меня туда уговорила поехать жена. Мол, давай, пока дочка маленькая, нужно ей обязательно всё показать. Я с самого начала сомневался. Один мой приятель, родом из соседней страны спросил: "А что там смотреть? Там же на всю страну всего один дворец. У вас в Ростове дворцовый комплекс даже симпатичнее будет".

Но мы поехали. Сейчас меня съедят живьём мои читатели из Санкт-Петербурга, но я говорю о любимой ими Финляндии.

А поехали мы туда показывать шестилетней дочке Санта-Клауса, пока она ещё верила в сказки. Поездка в Финляндию была контрольным выстрелом в самое сердце детской наивности.

Начнём с того, что нас разубедили ехать в Рованиеми, сказали что это глушь и делать там нечего. Ну, там есть деревня Йоулупукке (такой финский аналог Санты), детям будет весело, а взрослым делать нечего.

Нам нашли компромиссное решение – отправили в славный город Ювяскюля, где вроде и город есть, и побродить можно, и там тоже есть деревня Санты. Такие деревни возле каждого крупного города есть для туристов. Так нам так сказали.

Уже когда мы приехали в Ювяскюля, гид сказал, что мне необязательно ехать на экскурсию к Санте (там для мужиков скучище) и туда поехала жена с дочкой. Вернулась она немного смущённая и сказала, что сани Йоулупукке были из чёрного пластика, а домик его обшит сайдингом, в лучших традициях утилитарного финского стиля "функе". На мой вопрос: "Как там Санта?" - дочка ответила, что с Сантой всё нормально, но для неё было открытием, что это переодетый водитель автобуса, который их туда привёз. Так закончилась для неё эра сказок.