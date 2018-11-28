«Позовите санитаров»: Волочкова проскакала по улице в костюме курицы и искупалась голышом во дворе

Скандально известная российская балерина Анастасия Волочкова снова предоставила подписчикам своего Instagram поводы для бурного обсуждения и осуждения.

Так, Волочкова показала видео, на котором она скачет по улице в «костюме курицы» и под песню «Цып-цып-цып, мои цыплятки» говорит о том, что не покажет подписчикам своего любимого человека.

«Потому что этот человек - невидимка», - говорит Волочкова.

На другом видео она сидит голышом в расположенной во дворе ее дома купели и, выкидывая оттуда куски льда, погружается в холодную воду. При этом звезда прикрывается банным веником.

«Любимая купель. Холодно безумно. А вы окунаетесь в такую ледяную воду? Это сила! Вот померились бы льдом», - подписала она ролик.

Подписчики Волочковой заподозрили ее в психических отклонениях. «Кто-нибудь! Позовите санитаров!», «Мам, сегодня я буду в хлам. Вот это насундучилась», «Это беда... Печально очень ... неужели никто из медийных людей не может помочь, вразумить? Ведь, финал будет, отнюдь, нерадостным», «Она вообше что ли с ума сошла?» - пишут фолловеры.