Зачем в СССР красили уголки лестниц в подъездах?

Бережно красились стены вдоль ступенек и, собственно, уголки. Насчет стен я догадалась уже давно — их красили, потому что они пачкались слишком быстро. А вот уголки? Честно говоря, в детстве мне казалось, что просто маляры были неаккуратными и задевали ступеньки, и потом, чтобы скрыть свои огрехи, проводили по всем ступеням. Но потом я поняла, что, наверное, есть какое-то другое объяснение, пишет Zen.Yandex.ru.

Когда я выросла, то, поднимаясь по лестницам в советских домах, снова стала задумываться о том, что логичнее было бы красить ступеньки параллельно, чтобы их лучше было видно. А какой смысл в крашеных уголках?

Я спрашивала знакомых работников ЖЭКа (Жилищно-эксплуатационная контора в России), которые должны бы знать истину, но они не смогли ничего внятного сказать, кроме «так положено». Строители, честно говоря, тоже отмахнулись со словами «кто его знает».

В итоге пришлось гуглить. Нагуглила я две основных версии. Первая, если честно, не очень жизнеспособная. Так, некоторые считают, что все дело в том, что углы лестниц начали красить когда-то очень давно «под красную ковровую дорожку». Мол, если ее стелить, то уголки будут красивыми, а под дорожкой все равно не видно, можно оставить и так. Но потом никаких дорожек не стало, а традиция осталась, в ЖЭКе до сих пор делают как «положено».