Галерея: американцы высмеяли украшенный Меланией Трамп к Рождеству Белый дом Как в фильме ужасов!
28 ноября 2018, 12:39
Первая леди США Мелания Трамп в понедельник открыла праздничный сезон, опубликовав видео с рождественскими декорациями Белого дома.
В соцсетях особое внимание привлекло помещение с кроваво-красными елочками, которые многие сравнили с видами из фильмов ужасов.
Белый дом украшен гирляндами лампочек длиной более 600 метров и 12 000 ленточек. В декорировании принимали участие 225 добровольцев, пишет The Washington Post.
В восточной колоннаде размещены 40 ярко-красных конусовидных елочек, которые вызвали необычную реакцию в соцсетях - главным образом, их сравнивали с кадрами из фильмов ужасов.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/agOXMRhGnn— 🎅's Hoe Hoe Hoe Morgan. (@mport56) November 27, 2018