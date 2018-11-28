Ср, 28.11.2018
«Девять женщин одновременно»: откровения короля Instagram, от которых волосы встают дыбом СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Cмотри
  • Галерея: американцы высмеяли украшенный Меланией Трамп к Рождеству Белый дом

Галерея: американцы высмеяли украшенный Меланией Трамп к Рождеству Белый дом Как в фильме ужасов!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Первая леди США Мелания Трамп в понедельник открыла праздничный сезон, опубликовав видео с рождественскими декорациями Белого дома. 

В соцсетях особое внимание привлекло помещение с кроваво-красными елочками, которые многие сравнили с видами из фильмов ужасов.

Белый дом украшен гирляндами лампочек длиной более 600 метров и 12 000 ленточек. В декорировании принимали участие 225 добровольцев, пишет  The Washington Post.

В восточной колоннаде размещены 40 ярко-красных конусовидных елочек, которые вызвали необычную реакцию в соцсетях - главным образом, их сравнивали с кадрами из фильмов ужасов.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ