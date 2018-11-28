Галерея: американцы высмеяли украшенный Меланией Трамп к Рождеству Белый дом

В соцсетях особое внимание привлекло помещение с кроваво-красными елочками, которые многие сравнили с видами из фильмов ужасов.

Белый дом украшен гирляндами лампочек длиной более 600 метров и 12 000 ленточек. В декорировании принимали участие 225 добровольцев, пишет The Washington Post.