Смотри: убогое дрыганье задом привело в восторг фанатов Ольги Бузовой
28 ноября 2018, 12:06
Телеведущая и исполнительница Ольга Бузова много раз говорила, что активно берет уроки вокала и хореографии. Но если посмотреть на ее недавние танцы, то складывается ощущение, что она не умеет танцевать вовсе.
Недавно в Сети появилось видео с очередного концерта Ольги Бузовой. Во время хореографического начала своего выступления телезвезда просто дрыгает своей пятой точкой. Судя по восхищенным возгласам публики, им танцы ведущей «Дома-2» очень понравились, а вот пользователи Сети их не очень оценили, пишет 7d.org.ua.