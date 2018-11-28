Смотри: убогое дрыганье задом привело в восторг фанатов Ольги Бузовой

Недавно в Сети появилось видео с очередного концерта Ольги Бузовой. Во время хореографического начала своего выступления телезвезда просто дрыгает своей пятой точкой. Судя по восхищенным возгласам публики, им танцы ведущей «Дома-2» очень понравились, а вот пользователи Сети их не очень оценили, пишет 7d.org.ua.