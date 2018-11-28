Ср, 28.11.2018
«Девять женщин одновременно»: откровения короля Instagram, от которых волосы встают дыбом СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Смотри: убогое дрыганье задом привело в восторг фанатов Ольги Бузовой

Смотри: убогое дрыганье задом привело в восторг фанатов Ольги Бузовой

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: скриншот видео

Телеведущая и исполнительница Ольга Бузова много раз говорила, что активно берет уроки вокала и хореографии. Но если посмотреть на ее недавние танцы, то складывается ощущение, что она не умеет танцевать вовсе. 

Недавно в Сети появилось видео с очередного концерта Ольги Бузовой. Во время хореографического начала своего выступления телезвезда просто дрыгает своей пятой точкой. Судя по восхищенным возгласам публики, им танцы ведущей «Дома-2» очень понравились, а вот пользователи Сети их не очень оценили, пишет 7d.org.ua.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ