«Не отпускает!» Дочь Ирины Салтыковой, выросшая ее копией, сняла клип в стиле матери

Всеобщее внимание к музыкальной работе привлечено не только из-за сильного вокала и яркой внешности девушки, но еще и потому, что Алиса стала просто копией своей матери в молодости. И не только внешне — Алиса похожа на Ирину манерой исполнения, хореографией, стилем в одежде...