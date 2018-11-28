Ср, 28.11.2018
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  • «Не отпускает!» Дочь Ирины Салтыковой, выросшая ее копией, сняла клип в стиле матери

«Не отпускает!» Дочь Ирины Салтыковой, выросшая ее копией, сняла клип в стиле матери Смотрите видео!

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Алиса Салтыкова

ФОТО: Кадр из видеоклипа

Дочь звезды 90-х Ирины Салтыковой Алиса, с 15 лет живущая за границей, вернулась в Россию, так как решила продолжить творческую карьеру на родине. Клип на песню «Не отпускает» пришелся по вкусу как пользователям Сети, так и телезрителям.

Всеобщее внимание к музыкальной работе привлечено не только из-за сильного вокала и яркой внешности девушки, но еще и потому, что Алиса стала просто копией своей матери в молодости. И не только внешне — Алиса похожа на Ирину манерой исполнения, хореографией, стилем в одежде...

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