Ср, 28.11.2018
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Евгений Цыганов вернулся к Юлии Снигирь и ребенку

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Евгений Цыганов

ФОТО: Vitaliy Belousov/RIA Novosti/Scanpix

Не так давно во многих СМИ появилась информация, что актер Евгений Цыганов ушел от Юлии Снигирь. Напомним, что у пары имеется общий ребенок. 

Но они, видимо, все-таки смогли примириться. На премьере фильма «Проводник» Цыганов и Снигирь вышли к представителям прессы вместе. Стоит отметить, что актриса раньше предпочитала классику в одежде, но для этой премьеры выбрала кожаный костюм. Судя по всему, пара довольна друг другом и вполне счастлива, пишет 7d.org.ua.

 

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