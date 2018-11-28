Евгений Цыганов вернулся к Юлии Снигирь и ребенку
28 ноября 2018, 11:52
Не так давно во многих СМИ появилась информация, что актер Евгений Цыганов ушел от Юлии Снигирь. Напомним, что у пары имеется общий ребенок.
Но они, видимо, все-таки смогли примириться. На премьере фильма «Проводник» Цыганов и Снигирь вышли к представителям прессы вместе. Стоит отметить, что актриса раньше предпочитала классику в одежде, но для этой премьеры выбрала кожаный костюм. Судя по всему, пара довольна друг другом и вполне счастлива, пишет 7d.org.ua.