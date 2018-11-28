Горько?! 25-летняя Мисс Москва вышла замуж за короля Малайзии

По данным The Sun, 22 ноября в Barvikha Concert Hall обладательница титула «Мисс Москва» 2015 года 25-летняя Оксана Воеводина и 49-летний король Малайзии Мухаммад V сыграли свадьбу.

Торжественное мероприятие было организовано согласно мусульманским традициям: в этот вечер подавали только халяльную еду и безалкогольные напитки. Интересно, что король выбрал для церемонии традиционный малайзийский наряд, а его невеста предстала перед гостями в пышном белоснежном платье и фате.

ФОТО: Facebook

Как сообщает портал Rakyatku News, за несколько месяцев до вступления в брак Оксана Воеводина приняла ислам, а также имя Рихана. В 2015 году девушка стала победительницей конкурса «Мисс Москва». Король Мухаммад V был женат на малайзийке, однако развелся в 2008 году.