Ср, 28.11.2018
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Горько?! 25-летняя Мисс Москва вышла замуж за короля Малайзии Ей 25, ему - 49!

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Endine Miss Moskva abiellus endast kaks korda vanema kuningaga

ФОТО: Facebook

На днях в Москве состоялась одна из самых необычных свадеб этого года. Россиянка и победительница конкурса красоты стала женой малайзийского монарха.

По данным The Sun, 22 ноября в Barvikha Concert Hall обладательница титула «Мисс Москва» 2015 года 25-летняя Оксана Воеводина и 49-летний король Малайзии Мухаммад V сыграли свадьбу.

Торжественное мероприятие было организовано согласно мусульманским традициям: в этот вечер подавали только халяльную еду и безалкогольные напитки. Интересно, что король выбрал для церемонии традиционный малайзийский наряд, а его невеста предстала перед гостями в пышном белоснежном платье и фате.

ФОТО: Facebook

Как сообщает портал Rakyatku News, за несколько месяцев до вступления в брак Оксана Воеводина приняла ислам, а также имя Рихана. В 2015 году девушка стала победительницей конкурса «Мисс Москва». Король Мухаммад V был женат на малайзийке, однако развелся в 2008 году. 

Свадебные снимки смотрите ЗДЕСЬ!

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