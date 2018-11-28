Галерея: Валерия получила почетный орден из рук Владимира Путина

50-летняя Валерия уже много лет не сходит со звездного Олимпа. Певица регулярно выпускает хиты и собирает полные залы не только в Россиии, но и в других странах.

27 ноября знаменитость поделилась радостной новостью в своем Instagram — Владимир Путин наградил ее орденом Дружбы народов. Своими впечатлениями исполнительница поделилась с изданием «СтарХит»: «День незабываемый. Только сейчас стало отпускать. Целая гамма чувств. Даже не предполагала, что буду так волноваться. Ведь не каждый день получаешь такую высокую награду из рук президента. В зале было много других артистов, которым также вручили ордена и звания. Я счастливый человек, который занимается любимым делом более 25 лет. Музыка обладает невероятной силой, объединяет людей, она — вне политики. И самая большая награда для меня — выходить к своему зрителю. Орден буду хранить дома в специальном ящике для трофеев».