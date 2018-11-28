Ср, 28.11.2018
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  • Галерея: Эмбер Херд появилась на красной дорожке в «шапочке для душа»

Галерея: Эмбер Херд появилась на красной дорожке в «шапочке для душа»

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В социальных сетях пользователи пишут, что наряд Херд оказался «полным провалом» актрисы.

Американская актриса Эмбер Херд пришла на лондонскую премьеру фильма «Аквамен», в котором исполнила роль королевы подводного мира, в необычном головном уборе. 

На актрисе было открытое платье от итальянского модного дома Valentino. Свой наряд она дополнила золотыми туфлями и шапочкой, которую журналисты тут же окрестили «шапочкой для купания». Смотрите галерею!

32-летняя Эмбер Херд известна по ролям в фильмах «Ромовый дневник» и «Девушка из Дании». Также она снялась в «Аквамене» и «Лиге справедливости» по мотивам комиксов DC.

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