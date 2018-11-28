Галерея: Эмбер Херд появилась на красной дорожке в «шапочке для душа»

Американская актриса Эмбер Херд пришла на лондонскую премьеру фильма «Аквамен», в котором исполнила роль королевы подводного мира, в необычном головном уборе.

На актрисе было открытое платье от итальянского модного дома Valentino. Свой наряд она дополнила золотыми туфлями и шапочкой, которую журналисты тут же окрестили «шапочкой для купания». Смотрите галерею!