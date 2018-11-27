Вт, 27.11.2018
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Известный артист сделал татуировку с Путиным на груди Фанаты поговаривают, что он сошел с ума

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ФОТО: AFP/ Instagram/ sergeipolunin

Украинский танцовщик Сергей Полунин на свой день рождения устроил экстравагантную выходку. Он предложил почитателям адресовать теплые слова не ему, а президенту Путину, портрет которого красуется у него на груди. И добавил, что видит "свет Путина". 

Полунин поделился в Инстаграм фотографиями, где демонстрирует татуировку с портретом Путина на груди. Напомним, что недавно артист заявил, что «многие СМИ относятся к Путину плохо или несправедливо» и что он «всегда будет защищать российского президента со всей энергией и любовью». Некоторые подписчики негативно восприняли этот пост и решили, что танцор сошел с ума. Другие предположили, что страницу Полунина взломали хакеры.

А танцовщик продолжает в том же духе, пишет Rus.tvnet.lv.

«Спасибо Владимиру и всем людям кто выбрал добро. Моe вам уважение. Нелегко быть сильным и двигаться к свету. Любовь это свет и оно самое великое», - подписал фото танцовщик. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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«Добро должно быть такое же Агрессивное как и зло !!! Моя любовь и поддержка России. Любовь победит всe,» - гласит подпись под другим фото, где танцовщик запечатлен с голым торсом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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