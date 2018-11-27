Известный артист сделал татуировку с Путиным на груди

Полунин поделился в Инстаграм фотографиями, где демонстрирует татуировку с портретом Путина на груди. Напомним, что недавно артист заявил, что «многие СМИ относятся к Путину плохо или несправедливо» и что он «всегда будет защищать российского президента со всей энергией и любовью». Некоторые подписчики негативно восприняли этот пост и решили, что танцор сошел с ума. Другие предположили, что страницу Полунина взломали хакеры.

А танцовщик продолжает в том же духе, пишет Rus.tvnet.lv.

«Спасибо Владимиру и всем людям кто выбрал добро. Моe вам уважение. Нелегко быть сильным и двигаться к свету. Любовь это свет и оно самое великое», - подписал фото танцовщик.