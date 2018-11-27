Хаски отказался выступать после ареста

Администраторы группы опубликовали сообщение: «Концерт завтра не состоится, но выступление не отменено (властями, — прим. «Ленты.ру») . Просим понять и ждать все новости насчет возврата билетов». Организаторы также добавили, что делают все возможное, чтобы концерт в Нижнем Новгороде состоялся в ближайшее время, пишет Lenta.ru.

Ранее адвокат рэпера рассказал о том, что арест музыканта на 12 суток был отменен.

26 ноября Оксимирон, Баста и Noize MC провели концерт «Я буду петь свою музыку». Музыканты выступали бесплатно. Шесть миллионов рублей, полученные с продажи билетов, ушли на поддержку Хаски.

«В его песнях нашли пропаганду того, чего там в помине нет, заблокировали клип, сорвали ряд концертов, а теперь еще и арестовали», — прокомментировал ситуацию Оксимирон, отметив, что проблема касается не только Хаски, а в целом «будущего музыки в России».

22 ноября Хаски был арестован на 12 суток из-за попытки выступить перед фанатами на крыше чужого автомобиля в Краснодаре. Рэпер залез на машину после того, как в местном клубе без объяснения причин отменили его выступление. Мероприятие собирались провести в новом месте после того, как прокуратура, ссылаясь на борьбу с экстремизмом, запретила выступление хип-хоп-исполнителя в заведении Arenа Hall.