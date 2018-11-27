Концерт рэпера Элджея отменен после угроз убийством

«Самому артисту приходили угрозы расправой. Человека, который занимается творчеством и является самым прослушиваемым исполнителем в России, призывали избить и убить в Якутске», — говорится в посте, передает Lenta.ru.

Отмечается, что организаторы успели продать более 1500 билетов и раздать около 500 пригласительных, однако решили отказаться от мероприятия. Они пообещали вернуть деньги за билеты. Концерт был запланирован на 28 ноября.

«У нас нет другого выбора. Мы даже не обращаем вниманиz на псевдопатриотов и сомнительных общественников, обвиняющих во всех смертных грехах молодого исполнителя. Конечно, легче же обвинить во всем кого-то, а не заниматься своими детьми или системно решать проблему. Хотя эти самые общественники, как пугливые зайцы, сидят в кустах, когда есть реальная проблема, и ее надо решать, а не комментировать в инстаграме», — подчеркнули представители Элджея.

Накануне управление образования администрации Якутска на основе требований прокуратуры направило письма в школы с рекомендацией не пускать учащихся на концерт Элджея, передает ТАСС. В обращениях указывалось, что «репертуар исполнителя может вызвать у детей желание употребить наркотические средства, табак, алкоголь, принять участие в азартных играх».