Фото не для слабонервных: фанат Ким Кардашян перестарался с увеличением ягодиц и заработал некроз

Фанат Ким Кардашян Джордан Парк ФОТО: Scanpix ФОТО: Caters News / Caters News Agency/Scanpix

Джордан Парк (Jordan Parke) из города Дадли, графство Уэст-Мидлендс, сделал операцию по подтяжке и увеличению ягодиц в турецком Стамбуле и заплатил за это 8,5 тысячи фунтов, пишет Lenta.ru.

Те самые ягодицы Джордана Парка ФОТО: Scanpix ФОТО: CATERS NEWS / Caters News Agency

После этого 27-летний британец два месяца лечился от некроза, развившегося после операции. «На моей правой ягодице появилось отверстие, полное гноя. Через него был виден имплант. Боль была просто нестерпимой, мне пришлось принимать антибиотики», — рассказал он.

Стоило Парку немного прийти в себя, как он отправился в другой турецкий город Измир, где заплатил еще пять тысяч фунтов (431,4 тысячи рублей) за увеличение ягодиц с помощью собственного жира, взятого из живота. «Я мог бы умереть, потому что некроз угрожал моей жизни. Но это не остановило меня от еще одной операции», — заявил поклонник Кардашян.

Те самые ягодицы Джордана Парка на операционном столе ФОТО: Scanpix ФОТО: CATERS NEWS / Caters News Agency

Мужчина объяснил, что решил сделать операцию за границей, так как в Великобритании пластические хирурги отказались так сильно увеличивать его ягодицы.

За последние восемь лет Парк перенес больше 80 пластических операций и косметических процедур ради сходства с кумиром — Ким Кардашян. На это он потратил больше 130 тысяч фунтов (11,2 миллиона рублей). Сейчас британец нацелен сделать себе такие ягодицы, чтобы телезвезда ему позавидовала, сколько бы процедур ему на это ни потребовалось.