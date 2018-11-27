Дочь Джеки Чана вступила в лесбийский брак

19-летняя Чжолинь выложила фотографию со своей возлюбленной. На снимке они держат свадебный сертификат, на котором написано, что они заключили брак 8 ноября в Торонто, пишет Lenta.ru.

«Объединены любовью и законом в день нашей свадьбы», — написала девушка.

В мае Этта У Чжолинь опубликовала видео, в котором рассказала, что отец выгнал ее из дома из-за романа с Энди Отом. По словам девушек, из-за «гомофобных родителей» им пришлось месяц спать под мостом.