Горячее предложение! Кристийна Оюланд вмиг продала свой Mercedes (ФОТО)

Эстонский политик Кристийна Оюланд (51) выставила на продажу свой Mercedes-Benz, но объявление не успело долго провисеть в интернете. Покупатель нашелся невероятно быстро.
Портал Elu24 связался с эстонским политиком, чтобы узнать, почему она решилась на продажу любимого «железного коня» и планирует ли в ближайшее время покупать новую машину.
«Ну, люди порой продают машины, – скромно отметила Оюланд. – Я на своей десять лет проездила».
В то же время Кристийна Оюланд отметила, что машина, которую она продала, была очень большая. И одна из причин ее продажи – желание купить что-то с меньшим расходом топлива.
«Действительно, машина уже продана первому позвонившему по объявлению», – подтвердила Оюланд. «У меня уже телефон красный от звонков, ведь я даже не успела пока убрать объявление».
Какую машину Оюланд присмотрела для себя на будущее, политик решила оставить в секрете. Свой лиловый Mercedes-Benz S 500 Кристийна Оюланд продала за 3 700 евро. Фото смотрите ЗДЕСЬ!