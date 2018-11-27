Горячее предложение! Кристийна Оюланд вмиг продала свой Mercedes (ФОТО)

Портал Elu24 связался с эстонским политиком, чтобы узнать, почему она решилась на продажу любимого «железного коня» и планирует ли в ближайшее время покупать новую машину.

«Ну, люди порой продают машины, – скромно отметила Оюланд. – Я на своей десять лет проездила».

В то же время Кристийна Оюланд отметила, что машина, которую она продала, была очень большая. И одна из причин ее продажи – желание купить что-то с меньшим расходом топлива.

ФОТО: Auto24.ee

«Действительно, машина уже продана первому позвонившему по объявлению», – подтвердила Оюланд. «У меня уже телефон красный от звонков, ведь я даже не успела пока убрать объявление».