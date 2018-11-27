От обожания до увольнения: как карьера Екатерины Андреевой на Первом канале оказалась под угрозой

С недавних пор слухи о закате телевизионной карьеры российской телеведущей Екатерины Андреевой появляются все чаще и чаще. Сама же звезда продолжает активно работать, много путешествует и не обращает внимания на негативные сообщения, так или иначе связанные с ее персоной, пишет Starhit.ru.
Кажется, Екатерина Андреева была со зрителями всегда. Легендарная телеведущая стала лицом программы «Время» в 1997 году. С тех пор в сетке вещания произошло немало изменений, но любимица миллионов зрителей продолжала рассказывать о самых важных событиях в России и в мире.
Сейчас слухи об увольнении Андреевой стали появляться постоянно. Именно поэтому, 27 ноября, в день рождения Екатерины, самое время вспомнить о том, как ей удалось добиться таких феноменальных успехов в профессии, и почему карьера вдруг оказалась под угрозой.
АМБИЦИОЗНА И АКТИВНА
Довольно долго будущая телевизионная звезда видела себя юристом или историком. В середине 80-х она поступила в Московский областной педагогический институт имени Крупской, который блестяще окончила в 1990-м. Дипломная работа Андреевой была посвящена сравнению режимов Сталина и Гитлера.
Разумеется, в тяжелые 90-е годы найти прибыльную работу было совсем непросто. Тогда Екатерине повезло попасть на дикторские курсы к легенде телевидения Игорю Кириллову. Вот только многие преподаватели не видели перспектив в профессии для Андреевой. Сама звезда позже признавалась, что ее считали слишком холодной и отстраненной для этой работы. Тогда еще никто не мог предположить, что именно фирменная недоступность и беспристрастность станут визитными карточками Екатерины.
Придя в 1991 году на телевидение, Андреева сразу заслужила звание одной из самых красивых женщин на российском ТВ. Программы «Утро», «Большие гонки» и «Новости» были ступенями к той самой цели, к которой Екатерина шла еще со времен обучения у Игоря Кириллова — ведение главной новостной передачи России - «Время».
И вот, в начале 1997 года заветная мечта была исполнена. В это же время Екатерину ожидало и еще одно важное событие —долгожданная свадьба с возлюбленным Душаном Перовичем. Предыдущий брак с Андреем Назаровым закончился разводом, и даже рождение общей дочери не спасло союз. Зато с появлением в ее жизни второго мужа, карьера ведущей резко пошла в гору. Сама Андреева не отрицает, что работа над программой «Время» невероятно сложна. Иногда ей приходится проводить в «Останкино» по несколько суток.
«В сложные периоды я пользуюсь системой Леонардо да Винчи. Она предполагает сон по 15–20 минут каждые 4 часа при отсутствии привычного нам ночного сна. Но сам художник практиковал ее не всегда, а только когда много работал. Я владею этой системой сна и применяю ее в экстренных ситуациях, когда большая нагрузка и нет времени на полноценный сон. Например, когда террористы захватили «Норд-Ост» и я три дня не выходила из Останкино», — признавалась ведущая в одном из интервью.
Ходили слухи, что у Андреевой крайне непростой характер. Якобы телеведущая и за пределами студии общается с окружающими холодно, старается держать дистанцию. Некоторые фанаты утверждали, что именно по этой причине Екатерину давно хотят уволить. Сама же звезда подобные домыслы категорически отрицает. «Многие же считают, что я встаю с кресла в студии и такая же иду домой. Всем хочу сказать: прочитайте книгу одного шамана – Дона Мигеля Руиса, там есть четыре правила жизни. Одно из них – никогда не строй предположений. Для близких я теплая и надежная», — неоднократно рассказывала звезда.
Несмотря на то, что некоторые зрители низко оценивают профессиональные качества ведущей, именно Андреева стала символом российских новостей в 2000-х годах. Сама звезда признается, что в кадре она всегда контролирует окружающих и не допускает оплошностей. Возможно, именно поэтому порой Екатерина кажется такой строгой.
РАСЦВЕТ КАРЬЕРЫ
Так уж получилось, что именно Андреева рассказывала стране про самые тяжелые и резонансные события. По признаю ведущей, порой ей бывает сложно контролировать эмоции. Однако работа в программе «Время» учит дисциплинированности.
«Так распорядилась судьба, что очень сложные для России события выпадали именно на ту неделю, когда работала наша бригада. И трагедия подлодки «Курск», и взятие заложников на «Норд-Осте», и трагедия Беслана, и захват больницы в Буденновске, и гибель Ахмата Кадырова, и начало бомбежек Белграда, и войны в Дагестане, и крушение башен-близнецов, и взрывы домов в Москве и Волгодонске, и разрушительные цунами в Японии и Таиланде — все это ранит до глубины души, и тогда я плачу вместе со зрителями. Только они этого не видят», — подчеркивала Екатерина в одном из интервью.
И действительно, к середине 2000-х Андреева получила звание главной ведущей России. Баснословная популярность позволила звезде получать приличные гонорары, попутно участвуя в множестве творческих проектов. Екатерина снималась в кино, работала в разнообразных передачах и делилась секретами неувядающей красоты.
Тогда-то и стали появляться слухи, что талантливой звезде ТВ завидуют некоторые коллеги. Сама Екатерина на такие слухи не реагировала. Звезда признавалась, что не любит читать новости о себе, ведь в большинстве своем они не соответствуют действительности. «На многих известных людей изливаются потоки лжи и грязи во всемирной паутине. Но на то она и паутина: «пауки» управляют этими процессами и почти всегда — не бескорыстно. Однако сила моего духа такова, что на ложь я просто не обращаю внимания. Тем, кто лжет, рот не заткнешь. Те же, кто знает меня хорошо, понимают, что все это делается только для того, чтобы испортить мне репутацию», — заявляла Андреева.
Параллельно с этим, поклонники стали все чаще замечать, что Екатерина допускает обидные оговорки во время эфиров. В Сети начали появляться подборки ошибок ведущей, над которыми неизменно смеялись критики. Сама же Андреева с невозмутимым спокойствием продолжала игнорировать подобные ролики, предпочитая доказывать профессионализм не в спорах с хейтерами, а в студии программы «Время».
ПЕРВЫЙ ТРЕВОЖНЫЙ ЗВОНОЧЕК
Впервые поклонники стали переживать за Андрееву в 2009 году. Тогда телеведущая провела эфир в середине лета, а после пропала с экранов более, чем на два месяца. Сначала представители Первого канала говорили об отпуске звезды, но когда все мыслимые сроки отдыха закончились, вопросы и вовсе стали игнорироваться.
Поговаривали, что Екатерина поссорилась с начальством из-за своего неподобающего поведения. Один из редакторов Первого канала даже сообщал, что звезда отказалась выполнять возложенные на нее обязанности.
«Катя утроила настоящую забастовку, поскольку не хотела работать за коллегу, пока он был в отпуске. Хотя непонятно, чем она была недовольна. Так традиционно работают все ведущие на всех каналах. Пока один из ведущих в отпуске, другой заменяет его в эфире. Затем в отпуск отправляется другой ведущий. Это нормально. И зрители видят в программе знакомые лица, а не новых людей. А иначе что — закрывать программу, пока ведущие отдыхают?» — сообщил редактор, пожелавший остаться неизвестным.
Сама же Андреева хранила невозмутимое спокойствие, категорически отказываясь комментировать проблемы на работе. Вскоре ведущая все-таки вернулась на канал. Тогда же появились слухи, что у Екатерины есть могущественные покровители, которые и помогают ей продвигаться по карьере. В интервью «СтарХиту» любимица миллионов заявила, что все слухи об ее уходе с Первого канала не соответствуют действительности, и поэтому к ним не стоит относиться всерьез.
«Это какой-то заказ, когда тебя хотят дестабилизировать, выбить из колеи. Все начинали звонить: «Ой, Катя, что случилось?» Хочу передать тем, кто этим занимался, что мне абсолютно по барабану. У меня есть работа, я ее делаю. Если завтра не будет, займусь чем-то другим. И никакой трагедии. Не реагирую на подобные вещи — в этом случае я танк с броней», — заявляла Андреева.
«ТАКОЙ ВКУС У НАЧАЛЬНИКОВ»
Казалось бы, Екатерина давно доказала и начальству, и зрителям, что она занимает свой пост не случайно. Однако в октябре 2018 года страна в очередной раз содрогнулась, обсуждая причины исчезновения Андреевой из программы «Время». Пока представители Первого канала игнорировали обеспокоенную публику, сама телеведущая решила прояснить ситуацию. Отвечая на вопросы поклонников, она заявила, что исчезла с телеэкранов не по своей воле.
«Такой вкус у начальников. Я еще не ушла, работаю на «Орбитах», и огромная Россия (и не только - прим.ред.) всё же видит меня. Многие люди даже написали в Директ, что специально купили спутниковые тарелки и настроили их на «Орбиту», чтобы смотреть меня в 21:00», - рассказала телеведущая.
Екатерина не стала пояснять, почему произошли столь значимые перемены в ее рабочей деятельности, но поклонники сразу умазаключили, что звезда недовольна таким поворотом событий. Чтобы хоть как-то развеяться, Андреева отправилась в Африку. Там она с удовольствием общалась с местными жителями и наслаждалась колоритом страны.
Ну, а после она вновь оказалась в хорошо знакомой студии, и уже в конце октября провела очередной эфир новостной программы. Сейчас поклонники гадают, насколько длительной будет работа Екатерины на Первом канале. Некоторые из них уверены, что звезду неспроста уже несколько раз пытаются уволить. Однако большинство фанатов считают, что Андреева и в этот раз справиться с рабочим кризисом. Не зря же ее считают настоящей королевой российских новостей.