От обожания до увольнения: как карьера Екатерины Андреевой на Первом канале оказалась под угрозой

Кажется, Екатерина Андреева была со зрителями всегда. Легендарная телеведущая стала лицом программы «Время» в 1997 году. С тех пор в сетке вещания произошло немало изменений, но любимица миллионов зрителей продолжала рассказывать о самых важных событиях в России и в мире.

Сейчас слухи об увольнении Андреевой стали появляться постоянно. Именно поэтому, 27 ноября, в день рождения Екатерины, самое время вспомнить о том, как ей удалось добиться таких феноменальных успехов в профессии, и почему карьера вдруг оказалась под угрозой.

АМБИЦИОЗНА И АКТИВНА

Довольно долго будущая телевизионная звезда видела себя юристом или историком. В середине 80-х она поступила в Московский областной педагогический институт имени Крупской, который блестяще окончила в 1990-м. Дипломная работа Андреевой была посвящена сравнению режимов Сталина и Гитлера.

Разумеется, в тяжелые 90-е годы найти прибыльную работу было совсем непросто. Тогда Екатерине повезло попасть на дикторские курсы к легенде телевидения Игорю Кириллову. Вот только многие преподаватели не видели перспектив в профессии для Андреевой. Сама звезда позже признавалась, что ее считали слишком холодной и отстраненной для этой работы. Тогда еще никто не мог предположить, что именно фирменная недоступность и беспристрастность станут визитными карточками Екатерины.

Придя в 1991 году на телевидение, Андреева сразу заслужила звание одной из самых красивых женщин на российском ТВ. Программы «Утро», «Большие гонки» и «Новости» были ступенями к той самой цели, к которой Екатерина шла еще со времен обучения у Игоря Кириллова — ведение главной новостной передачи России - «Время».

И вот, в начале 1997 года заветная мечта была исполнена. В это же время Екатерину ожидало и еще одно важное событие —долгожданная свадьба с возлюбленным Душаном Перовичем. Предыдущий брак с Андреем Назаровым закончился разводом, и даже рождение общей дочери не спасло союз. Зато с появлением в ее жизни второго мужа, карьера ведущей резко пошла в гору. Сама Андреева не отрицает, что работа над программой «Время» невероятно сложна. Иногда ей приходится проводить в «Останкино» по несколько суток.

«В сложные периоды я пользуюсь системой Леонардо да Винчи. Она предполагает сон по 15–20 минут каждые 4 часа при отсутствии привычного нам ночного сна. Но сам художник практиковал ее не всегда, а только когда много работал. Я владею этой системой сна и применяю ее в экстренных ситуациях, когда большая нагрузка и нет времени на полноценный сон. Например, когда террористы захватили «Норд-Ост» и я три дня не выходила из Останкино», — признавалась ведущая в одном из интервью.