Вы даже не догадываетесь: в чем состоит главный вред мандаринов

Зачастую наносится вредный токсичный этилен, при попадании в организм человека он накапливается в печени. Определить такие мандарины не сложно, они немного липковатые на ощупь. Если же вы чистите немытые фрукты, все вредные вещества переходят к вам на пальцы, а затем на мякоть мандарина и отправляются в желудок.

Конечно же понятно, почему не стоит чистить фрукты зубами, так вы сразу подвергаете себя опасности. Кроме вредного этилена существуют и другие опасности. Наличие воскового блеска на кожице мандарин свидетельствует об обработке фунгицидами. Защищая от грибка фрукты, производитель подвергает опасности людей, которые будут эти фрукты кушать. Большое количество фунгицидов приводит к болезни почек, а вместе с алкоголем это мощный двойной удар по организму. Ели вы нажимаете на плод и видите вмятины от пальцев, а сами мандарины кажутся мокроватыми, значит они перевозились при недопустимой для транспортировки температуре.