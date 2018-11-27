Вы даже не догадываетесь: в чем состоит главный вред мандаринов

Неужели такие вкусные и полезные плоды могут нести в себе опасность, оказывается могут, вред сокрыт в кожуре, об этом рассказали медики. Поэтому, прежде все, перед тем, как почистить и скушать мандарин, его следует хорошо вымыть. Транспортировка заморских фруктов длительный процесс, перевозка может длиться две недели, месяц. Поэтому для сохранности фруктов и улучшения их внешнего вида, предотвращения порчи, мандарины часто проходят специфическую обработку веществами, вредными для организма человека, пишет Polza-vred.su.
Зачастую наносится вредный токсичный этилен, при попадании в организм человека он накапливается в печени. Определить такие мандарины не сложно, они немного липковатые на ощупь. Если же вы чистите немытые фрукты, все вредные вещества переходят к вам на пальцы, а затем на мякоть мандарина и отправляются в желудок.
Конечно же понятно, почему не стоит чистить фрукты зубами, так вы сразу подвергаете себя опасности. Кроме вредного этилена существуют и другие опасности. Наличие воскового блеска на кожице мандарин свидетельствует об обработке фунгицидами. Защищая от грибка фрукты, производитель подвергает опасности людей, которые будут эти фрукты кушать. Большое количество фунгицидов приводит к болезни почек, а вместе с алкоголем это мощный двойной удар по организму. Ели вы нажимаете на плод и видите вмятины от пальцев, а сами мандарины кажутся мокроватыми, значит они перевозились при недопустимой для транспортировки температуре.
Ещё средиземноморские мухи могут оставить свои личинки на кожуре мандарин. С немытыми фруктами можно занести в желудок яйца паразитов, что в последующем станет причиной расстройства ЖКТ или вызовет отравление. Чем ароматнее пахнет кожура, тем лучше качество мандарина и меньше на нём обработки. При этом каждый сорт мандарин отличается по вкусу, цвету кожуры. Сами сладкими являются испанские, а турецкие имеют небольшую кислинку, в то время как марокканские большие, похожи на апельсины, ещё они тоже очень сладкие.