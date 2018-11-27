Дэвид Бекхэм шокировал Сеть поцелуем с семилетней дочерью (ФОТО)

Не успел 43-летний Дэвид Бекхэм сходить на каток вместе с семилетней дочерью Харпер и поделиться снимком в своем Instagram, как это фото, сделанное прямо во время катания, вызвало настоящую бурю самых разных эмоций у интернет-пользователей — из-за того, что на нем футболист целует дочь в губы, пишет Spletnik.ru.
Пока одни умилялись трепетным отношениям между дочерью и отцом, другие принялись осуждать Бекхэма за излишнюю нежность, проявленную к дочери. Многие сочли, что целовать уже достаточно взрослую девочку в губы — это перебор, и принялись выражать свое возмущение в многочисленных комментариях под фото.
Она же твоя дочь! Зачем ты целуешься с ней в губы?
Это выглядит как-то неправильно, — высказали свою точку зрения некоторые подписчики.
Тем не менее, далеко не все фолловеры были столь категоричны. Многие, напротив, встали на сторону футболиста и решили, что в подобном проявлении любви к своему ребенку нет ничего зазорного.
Это его любимый ребенок, поэтому глупо его в чем-то обвинять и додумывать то, чего нет!
Детей, которые имеют таких любящих родителей, можно смело назвать по-настоящему счастливыми, — поддержали Дэвида поклонники.
Кстати, это уже не первый раз, когда Бекхэма критикуют за проявление излишней нежности к детям. В 2017 году футболист подвергся осуждениям из-за селфи, на котором также целуется с Харпер в губы. Тогда Дэвид отреагировал на публичное осуждение эмоциональным постом на Facebook.
Я целую в губы всех своих детей. Исключая разве что Бруклина, ведь ему 18. Это может смутить его и показаться немного странным. Я очень ласков со своими детьми. Так было принято и в моей семье, и в семье Виктории. Именно поэтому мы точно так же ведем себя со своими детьми, — исчерпывающе ответил Бекхэм хейтерам.
К слову, 44-летняя Виктория тоже довольно часто публикует в своем Instagram фото, на которых открыто демонстрирует любовь и нежность к своим детям, и ей тоже за это достается. Отметим, что критикуют за такие нежности и многих других голливудских звезд.