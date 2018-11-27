Дэвид Бекхэм шокировал Сеть поцелуем с семилетней дочерью (ФОТО)

Пока одни умилялись трепетным отношениям между дочерью и отцом, другие принялись осуждать Бекхэма за излишнюю нежность, проявленную к дочери. Многие сочли, что целовать уже достаточно взрослую девочку в губы — это перебор, и принялись выражать свое возмущение в многочисленных комментариях под фото.

Она же твоя дочь! Зачем ты целуешься с ней в губы? Это выглядит как-то неправильно, — высказали свою точку зрения некоторые подписчики.

Тем не менее, далеко не все фолловеры были столь категоричны. Многие, напротив, встали на сторону футболиста и решили, что в подобном проявлении любви к своему ребенку нет ничего зазорного.

Это его любимый ребенок, поэтому глупо его в чем-то обвинять и додумывать то, чего нет! Детей, которые имеют таких любящих родителей, можно смело назвать по-настоящему счастливыми, — поддержали Дэвида поклонники.

Кстати, это уже не первый раз, когда Бекхэма критикуют за проявление излишней нежности к детям. В 2017 году футболист подвергся осуждениям из-за селфи, на котором также целуется с Харпер в губы. Тогда Дэвид отреагировал на публичное осуждение эмоциональным постом на Facebook.

Я целую в губы всех своих детей. Исключая разве что Бруклина, ведь ему 18. Это может смутить его и показаться немного странным. Я очень ласков со своими детьми. Так было принято и в моей семье, и в семье Виктории. Именно поэтому мы точно так же ведем себя со своими детьми, — исчерпывающе ответил Бекхэм хейтерам.