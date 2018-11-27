Читайте книги в туалете, или Восемь мужских советов из XVIII века, которые актуальны и сегодня

В «Письмах к сыну» Честерфилд советует отпрыску, как лучше ухаживать за дамами, как ходить в туалет, чистить ногти и наставляет во всех других сферах жизни.

Уверены, тебе эти советы тоже пригодятся. Или можешь пересказать их своему сыну!

Про ногти

«…надо, чтобы кончики ногтей у тебя были гладкие и чистые, без черной каймы, какая обычно бывает у простолюдинов. Кончики ногтей должны иметь закругленную форму, что легко достигается, если ты будешь аккуратно их стричь; каждый раз, когда ты приводишь в порядок руки, подчищай кожицу вокруг ногтей, отодвигая ее назад, чтобы не давать ей отрасти и укорачивать ногти».

Про танцы

«В силу сложившегося обычая танцы могут иногда стать для молодого человека необходимостью, поэтому, занимаясь ими, помни, что ты должен научиться хорошо танцевать и что даже в том, что само по себе смешно, смешным ты выглядеть не должен».

Про рот

«…если человек не следит за своим ртом, то он потом жестоко за это поплатится… Поэтому я требую, чтобы утром, как только встанешь, ты прежде всего в течение четырех-пяти минут чистил зубы мягкой губкой, употребляя для этого теплую воду, а потом раз пять-шесть полоскал рот».

Про мясо и птицу

«Не могу кончить разговор… не сказав тебе еще раз, как важно уметь искусно нарезать мясо и птицу; пусть это сущая мелочь, любому из нас приходится заниматься этим по два раза в день, а когда человек не умеет чего-то, даже такой пустяк становится ему в тягость…»

Про веру в себя

«Ничто так не роняет молодого человека и не толкает в дурную компанию, будь она мужская или женская, как робость и неверие в собственные силы. Если сам он думает, что не понравится даме, можно быть уверенным, что так оно и будет».

Про уши и нос

«Тщательно чисти уши по утрам и старайся хорошенько высморкаться в платок всякий раз, когда к этому представится случай, но не вздумай только потом в этот платок заглядывать».

Про алмазные пряжки

«Очень рад, что ты получил алмазные пряжки в целости и сохранности, я хочу только, чтобы они не сидели криво на твоих башмаках и чтобы чулки их не закрывали. Мне было бы обидно, если бы ты сделался отменным хлыщом, но, право же, лучше быть хлыщом, нежели неряхой».

Про естественные нужды