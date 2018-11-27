Читайте книги в туалете, или Восемь мужских советов из XVIII века, которые актуальны и сегодня

Снабдил нас этими советами 4-й граф Честерфилд. Многоуважаемый джентльмен появился на свет в Лондоне 22 сентября 1694 года. В течение многих лет граф писал своему сыну письма, которые позднее были опубликованы, пишет Menscult.ua со ссылкой на MAXIM.
В «Письмах к сыну» Честерфилд советует отпрыску, как лучше ухаживать за дамами, как ходить в туалет, чистить ногти и наставляет во всех других сферах жизни.
Уверены, тебе эти советы тоже пригодятся. Или можешь пересказать их своему сыну!
Про ногти
«…надо, чтобы кончики ногтей у тебя были гладкие и чистые, без черной каймы, какая обычно бывает у простолюдинов. Кончики ногтей должны иметь закругленную форму, что легко достигается, если ты будешь аккуратно их стричь; каждый раз, когда ты приводишь в порядок руки, подчищай кожицу вокруг ногтей, отодвигая ее назад, чтобы не давать ей отрасти и укорачивать ногти».
Про танцы
«В силу сложившегося обычая танцы могут иногда стать для молодого человека необходимостью, поэтому, занимаясь ими, помни, что ты должен научиться хорошо танцевать и что даже в том, что само по себе смешно, смешным ты выглядеть не должен».
Про рот
«…если человек не следит за своим ртом, то он потом жестоко за это поплатится… Поэтому я требую, чтобы утром, как только встанешь, ты прежде всего в течение четырех-пяти минут чистил зубы мягкой губкой, употребляя для этого теплую воду, а потом раз пять-шесть полоскал рот».
Про мясо и птицу
«Не могу кончить разговор… не сказав тебе еще раз, как важно уметь искусно нарезать мясо и птицу; пусть это сущая мелочь, любому из нас приходится заниматься этим по два раза в день, а когда человек не умеет чего-то, даже такой пустяк становится ему в тягость…»
Про веру в себя
«Ничто так не роняет молодого человека и не толкает в дурную компанию, будь она мужская или женская, как робость и неверие в собственные силы. Если сам он думает, что не понравится даме, можно быть уверенным, что так оно и будет».
Про уши и нос
«Тщательно чисти уши по утрам и старайся хорошенько высморкаться в платок всякий раз, когда к этому представится случай, но не вздумай только потом в этот платок заглядывать».
Про алмазные пряжки
«Очень рад, что ты получил алмазные пряжки в целости и сохранности, я хочу только, чтобы они не сидели криво на твоих башмаках и чтобы чулки их не закрывали. Мне было бы обидно, если бы ты сделался отменным хлыщом, но, право же, лучше быть хлыщом, нежели неряхой».
Про естественные нужды
«Я знал одного человека, который был так бережен к своему времени, что не хотел терять даже тех коротких минут, которые ему приходилось проводить за отправлением естественных потребностей... Он покупал какое-нибудь дешевое издание Горация, вырывал из него страницы две и уносил их с собою в нужник, где сначала читал их, а потом уже приносил в жертву Клоацине. Этим он сберег немало времени, и я рекомендую тебе последовать его примеру… Любая книга, которую ты таким образом прочтешь, очень отчетливо запечатлеется в памяти».