Взрослые игры: самые необычные бордели в мире (ФОТО)

Проституция — не только древнейшая профессия (настолько же древняя, насколько и сам этот речевой шаблон), но и по сей день одна из самых выгодных индустрий, пишет Menscult.ua со ссылкой на MAXIM.
Бизнес достаточно серьезный: в одной только Германии ежегодный оборот рынка секс-услуг — 14,5 миллиарда евро, а австралийские бордели даже выходят на IPO (флагманом стал публичный дом Daily Planet еще в 2003 году).
Как и в любом другом сегменте рынка, владельцам борделей приходится привлекать внимание клиентов к своим предложениям. Стандартная рекламная уловка «секс продает» в данном случае не работает, потому что этот самый секс им и нужно продать. Именно поэтому сутенеры и мадам всех мастей идут на любые уловки, чтобы выделиться среди массы однообразных заведений.
Moonlite BunnyRanch, США
Невада — единственное место США, в котором проституция является легальным занятием. По территории всего штата раскиданы довольно однообразные публичные дома — так называемые «ранчо». Однако заведению Moonlite BunnyRanch удалось прославиться благодаря предприимчивости основателя Денниса Хофа. Хоф, заслуженный сутенер Невады, владелец семи борделей и шоумен, совместил две прибыльные индустрии — проституцию и телевидение. На протяжении нескольких сезонов в Moonlite BunnyRanch снималось шоу The Cathouse для канала HBO. Героями сериала становились не только реальные работницы, но и гости заведения (те, что давали согласие на съемку, конечно). Публичный дом стал известен настолько, что упоминался даже в передаче Говарда Стерна и в сериалах «Два с половиной человека» и «Девочки Гилмор».
Big Sister, Чехия
Благодаря кабельному телевидению прославился и публичный дом Big Sister, получивший свое название по аналогии с популярным реалити-шоу Big Brother.
Работницы этого борделя, располагавшегося напротив пражской крепости Вышеград, предоставляли всем желающим свои услуги абсолютно бесплатно. От клиентов требовалось только согласие на съемку процесса — видеоролики позже транслировались каналами для взрослых и продавались на специальном веб-сайте. По выходным бордель также в обмен на видеоматериалы предоставлял помещения для свинг-вечеринок.
Благодаря этому новаторскому и щедрому предложению, Big Sister быстро стал самым знаменитым чешским борделем, ежедневно привлекавшим толпы туристов и местных жителей. Развитие интернет-технологий и изобилие качественного контента повлияло на востребованность любительских съемок из Big Sister, и в 2010 году владельцы были вынуждены закрыть заведение.
Nana Plaza, Таиланд
Если где-то и суждено было появиться развлекательному центру, целиком состоящему из борделей и go-go-баров, то в Бангкоке, цитадели мирового секс-туризма.
Обыденный ТРК Nana Plaza, названный в честь влиятельной тайской семьи Нана, открылся в конце 1970-х. На трех этажах и в уютном внутреннем дворике изначально располагались магазины и кафе. Все изменилось в 1980-х, когда в Nana Plaza открылся первый стрип-клуб. Заведение оказалось настолько востребованным, что вскоре и все соседние торговые места были переделаны в бары, заполненные танцовщицами и ночными бабочками.
В настоящий момент Nana Plaza — культовое место, состоящее из четырех десятков баров и двух этажей с комнатами «на час». Незадачливому туристу следует быть внимательным: в семи барах свои услуги предоставляют катои, которых все сложнее отличить от обычных девушек.
Maison d’Envie, Германия
Поспорить с Nana Plaza за звание самого большого секс-комплекса мог бы 12-этажный кельнский бордель Pascha, но он довольно безлик и зауряден. То ли дело другое немецкое заведение, расположенное в Берлинском районе Пренцлауэр-Берг.
Мадам Регина Гетц, управляющая небольшим борделем Maison d’Envie, на протяжении многих лет поддерживает Партию зеленых и в 2009 году наконец решила сделать свой бизнес более «эко-френдли», а заодно разгрузить соседние паркинги. Ратуя за сохранение окружающей среды и чистый воздух, сотрудницы Maison d’Envie начали предоставлять скидки клиентам, отказавшимся от поездок на личном автомобиле. Чтобы получить скидку, необходимо предоставить проездной билет на общественный транспорт. Если же посетитель приехал на велосипеде, он обязан предъявить шлем или ключи от велозамка.
Train Cafe, Япония
Впрочем, существует целая категория людей, которая хотела бы получать удовольствие непосредственно в общественном транспорте. Речь идет о понятии «чикан» (chikan), получившем распространение в Японии, — так называются мужчины среднего возраста, предпочитающие щупать незнакомок в метро. Масштаб бедствия поражает: для любителей снимаются десятки порнофильмов, разрабатываются онлайн-игры и выпускаются соответствующие комиксы.
Неудивительно, что Япония стала одной из первых стран, в которых были введены в эксплуатацию «женские» вагоны метро.
В середине 2000-х в Токио открылся нетипичный бордель, ориентированный на мужчин-чикан. Клуб Train Cafe, стилизованный под реальный вагон, курсирующий по линии Яманотэ, предлагает 15-минутную «поездку», в ходе которой любой желающий может трогать работниц, одетых в повседневные наряды, или, что особенно популярно, в школьную форму. Формально заведение не нарушает законы (проституция в Стране восходящего солнца запрещена), потому что посетители не имеют права склонять девушек к сексу.