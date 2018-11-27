Взрослые игры: самые необычные бордели в мире (ФОТО)

Бизнес достаточно серьезный: в одной только Германии ежегодный оборот рынка секс-услуг — 14,5 миллиарда евро, а австралийские бордели даже выходят на IPO (флагманом стал публичный дом Daily Planet еще в 2003 году).

Как и в любом другом сегменте рынка, владельцам борделей приходится привлекать внимание клиентов к своим предложениям. Стандартная рекламная уловка «секс продает» в данном случае не работает, потому что этот самый секс им и нужно продать. Именно поэтому сутенеры и мадам всех мастей идут на любые уловки, чтобы выделиться среди массы однообразных заведений.

Moonlite BunnyRanch, США

ФОТО: STEVE MARCUS / REUTERS

ФОТО: STEVE MARCUS / REUTERS

Невада — единственное место США, в котором проституция является легальным занятием. По территории всего штата раскиданы довольно однообразные публичные дома — так называемые «ранчо». Однако заведению Moonlite BunnyRanch удалось прославиться благодаря предприимчивости основателя Денниса Хофа. Хоф, заслуженный сутенер Невады, владелец семи борделей и шоумен, совместил две прибыльные индустрии — проституцию и телевидение. На протяжении нескольких сезонов в Moonlite BunnyRanch снималось шоу The Cathouse для канала HBO. Героями сериала становились не только реальные работницы, но и гости заведения (те, что давали согласие на съемку, конечно). Публичный дом стал известен настолько, что упоминался даже в передаче Говарда Стерна и в сериалах «Два с половиной человека» и «Девочки Гилмор».

Big Sister, Чехия

Благодаря кабельному телевидению прославился и публичный дом Big Sister, получивший свое название по аналогии с популярным реалити-шоу Big Brother.

Работницы этого борделя, располагавшегося напротив пражской крепости Вышеград, предоставляли всем желающим свои услуги абсолютно бесплатно. От клиентов требовалось только согласие на съемку процесса — видеоролики позже транслировались каналами для взрослых и продавались на специальном веб-сайте. По выходным бордель также в обмен на видеоматериалы предоставлял помещения для свинг-вечеринок.

Благодаря этому новаторскому и щедрому предложению, Big Sister быстро стал самым знаменитым чешским борделем, ежедневно привлекавшим толпы туристов и местных жителей. Развитие интернет-технологий и изобилие качественного контента повлияло на востребованность любительских съемок из Big Sister, и в 2010 году владельцы были вынуждены закрыть заведение.

Nana Plaza, Таиланд

ФОТО: Vida Press

Если где-то и суждено было появиться развлекательному центру, целиком состоящему из борделей и go-go-баров, то в Бангкоке, цитадели мирового секс-туризма.

Обыденный ТРК Nana Plaza, названный в честь влиятельной тайской семьи Нана, открылся в конце 1970-х. На трех этажах и в уютном внутреннем дворике изначально располагались магазины и кафе. Все изменилось в 1980-х, когда в Nana Plaza открылся первый стрип-клуб. Заведение оказалось настолько востребованным, что вскоре и все соседние торговые места были переделаны в бары, заполненные танцовщицами и ночными бабочками.

ФОТО: Vida Press