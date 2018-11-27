Солистку группы «Винтаж» госпитализировали

«Почти неделю Анна Плетнева страдала от удушающих приступов кашля, но, несмотря на это, дала в прошедшие выходные два концерта», — отмечается в посте.

Представители певицы поведали, что артистка «принимала перед выходом на сцену микстуры и таблетки в увеличенных дозах» и «глушила на непродолжительное время все симптомы, чтобы иметь возможность петь», пишет Lenta.ru.