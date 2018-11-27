Вт, 27.11.2018
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Солистку группы «Винтаж» госпитализировали

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Анна Плетнева

ФОТО: Виктор Букркивский

Вокалистка группы «Винтаж» Анна Плетнева госпитализирована с воспалением легких. Об этом сообщается в Instagram коллектива.

«Почти неделю Анна Плетнева страдала от удушающих приступов кашля, но, несмотря на это, дала в прошедшие выходные два концерта», — отмечается в посте.

Представители певицы поведали, что артистка «принимала перед выходом на сцену микстуры и таблетки в увеличенных дозах» и «глушила на непродолжительное время все симптомы, чтобы иметь возможность петь», пишет Lenta.ru.

Анна Плетнева выступала в «Винтаже» с момента основания группы в 2006 году. В 2016-м она покинула коллектив, а в 2018-м объявила о возвращении в группу. В дискографии «Винтажа» пять студийных альбомов.

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