Пять знаков Зодиака, которые имеют все шансы стать богачами

Проверьте, есть ли вы в числе потенциальных богачей!

Вот пять знаков зодиака самых богатых людей планеты

5-е место: Телец

На пятом месте рейтинга самых богатых людей оказался Марк Цукерберг с состоянием $71 млрд. Он родился 14 мая.

Марк Цукерберг ФОТО: Reuters/ScanPix

Помимо основателя Фейсбук, Тельцами-миллиардерами являются: наследница BMW и самая богатая женщина Германии Сюзанна Клаттен, вице-президент Koch Industries Дэвид Кох.

4-е место: Рыбы

Под этим созвездием, а именно 5 марта, родился самый богатый человек Европы Бернар Арно. Его состояние оценивается в $72 млрд.

Еще примеры Рыб-миллиардеров: австралийский медиамагнат Руперт Мердок, основатель Dell Майкл Делл.

3-е место: Лев

Американский предприниматель Уоррен Баффетт родился 30 августа. На данный момент его состояние оценивается в $84 млрд.

В компании Львов-богачей также: соучредитель Google Сергей Брин, французский миллиардер и муж Сальмы Хайек Франсуа Пино, основатель Oracle Ларри Эллисон.

2-е место: Скорпион

На втором месте в рейтинге Forbes-2018 оказался Билл Гейтс (состояние 90 млрд), который родился 28 октября.

Bill Gates Билл Гейтс ФОТО: AP / Scanpix

Назовем еще двух Скорпионов-богачей: вдова Стива Джобса Лоурен Пауэлл Джобс и китайский девелопер Ван Цзяньлинь.

1-е место: Козерог

В 2018 году основатель Amazon Джефф Безос (родился 12 января) оказался на первом месте в списке богачей Forbes с состоянием $112 млрд. Ему удалось вырвать пальму первенства у самого Билла Гейтса!

Джефф Безос и его супруга Маккензи Безос ФОТО: Evan Agostini / AP / Scanpix

Вот еще примеры Козерогов-миллиардеров: российский предприниматель Владимир Потанин и банкир Джозеф Сафра.