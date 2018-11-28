Ср, 28.11.2018
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Пять знаков Зодиака, которые имеют все шансы стать богачами

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Деньги. Фото иллюстративное.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Как влияет гороскоп на финансовый успех? Мы решили взять даты рождения самых богатых людей в мире, согласно рейтингу Forbes за 2018 год, и посмотреть на их примере, какие знаки зодиака имеют наибольшие шансы стать миллиардерами, пишет fabiosa.ru.

Проверьте, есть ли вы в числе потенциальных богачей!

Вот пять знаков зодиака самых богатых людей планеты

5-е место: Телец

На пятом месте рейтинга самых богатых людей оказался Марк Цукерберг с состоянием $71 млрд. Он родился 14 мая.

Марк Цукерберг

ФОТО: Reuters/ScanPix

Помимо основателя Фейсбук, Тельцами-миллиардерами являются: наследница BMW и самая богатая женщина Германии Сюзанна Клаттен, вице-президент Koch Industries Дэвид Кох.

4-е место: Рыбы

Под этим созвездием, а именно 5 марта, родился самый богатый человек Европы Бернар Арно. Его состояние оценивается в $72 млрд.

Еще примеры Рыб-миллиардеров: австралийский медиамагнат Руперт Мердок, основатель Dell Майкл Делл. 

3-е место: Лев

Американский предприниматель Уоррен Баффетт родился 30 августа. На данный момент его состояние оценивается в $84 млрд.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warren Buffett (Reading time: 20 seconds) Everyone knows him, or, at least, everyone has heard of him. Chairman and CEO of Berkshire Hathaway, one of the biggest multinational holdings in the world (242 billion $ revenues in 2017), he is also known as "The Oracle of Omaha" for his (almost) perfect investing intuition. Fun fact: in 2007, Buffett bet a million $ that an index fund (S&P 500) would outperform a selected collection of hedge funds over 10 years. Outcome: he won. The S&P500 returned 7.1% compounded annually; the basket of funds just 2.2% #finance #wallstreet #warrenbuffett #markets #finances #money #wealth #business #invest #success #rich #Omaha #trading

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В компании Львов-богачей также: соучредитель Google Сергей Брин, французский миллиардер и муж Сальмы Хайек Франсуа Пино, основатель Oracle Ларри Эллисон.

2-е место: Скорпион

На втором месте в рейтинге Forbes-2018 оказался Билл Гейтс (состояние 90 млрд), который родился 28 октября.

Bill Gates Билл Гейтс

ФОТО: AP / Scanpix

Назовем еще двух Скорпионов-богачей: вдова Стива Джобса Лоурен Пауэлл Джобс и китайский девелопер Ван Цзяньлинь.

1-е место: Козерог

В 2018 году основатель Amazon Джефф Безос (родился 12 января) оказался на первом месте в списке богачей Forbes с состоянием $112 млрд. Ему удалось вырвать пальму первенства у самого Билла Гейтса! 

Джефф Безос и его супруга Маккензи Безос

ФОТО: Evan Agostini / AP / Scanpix

Вот еще примеры Козерогов-миллиардеров: российский предприниматель Владимир Потанин и банкир Джозеф Сафра.

Если вы родились под одним из этих пяти созвездий, у вас есть все шансы разбогатеть! Если же нет, не стоит расстраиваться. Возможно, именно вы будете первым представителем своего знака Зодиака, который поднимется на первую строчку рейтинга Forbes!

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