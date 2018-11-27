Вт, 27.11.2018
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  • Mamma Mia! Нюша опубликовала откровенное фото, сделанное накануне родов

Mamma Mia! Нюша опубликовала откровенное фото, сделанное накануне родов Слишком смело?!

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Нюша

ФОТО: Инстаграм

Певица наслаждается материнством, а также вспоминает, как провела последние недели беременности. 

В начале ноября у Нюши и ее супруга Игоря Сивова родилась дочь. Певица стала мамой впервые, а вот для ее мужа малышка — это третий ребенок. Последние месяцы перед родами Нюша провела за границей, наслаждаясь теплой погодой. Звезда решила вспомнить, как это было, и выложила сегодня снимок с округлившимся животом.

певица Нюша

ФОТО: Instagram

«Доброе утро, мир. Как бы вы назвали это фото? Моя версия: «Сейчас занырну, а потом в роддом», — подписала кадр Нюша.

На фотографии звезда позирует в излишне откровенном купальнике, что возмутило некоторых пользователей Instagram. Другие, наоборот, отметили: артистка выглядела очень гармонично во время беременности, так как в размерах увеличился только живот.  

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