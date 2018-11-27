Mamma Mia! Нюша опубликовала откровенное фото, сделанное накануне родов

В начале ноября у Нюши и ее супруга Игоря Сивова родилась дочь. Певица стала мамой впервые, а вот для ее мужа малышка — это третий ребенок. Последние месяцы перед родами Нюша провела за границей, наслаждаясь теплой погодой. Звезда решила вспомнить, как это было, и выложила сегодня снимок с округлившимся животом.

певица Нюша ФОТО: Instagram

«Доброе утро, мир. Как бы вы назвали это фото? Моя версия: «Сейчас занырну, а потом в роддом», — подписала кадр Нюша.