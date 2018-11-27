Пожилую женщину-инвалида из Великобритании дважды довели до слез организаторы «Евровидения» в Белоруссии

Конкурс «Детское Евровидение» мало знаком кому в Эстонии, наша страна относится к тому относительно небольшому клубу, который пока не попробовал участия в этом телевизионном действе. (Их относительно немного – из северных стран – Финляндия, Исландия и Эстония, из остальных – Германия, Австрия, Швейцария, Чехия, Словакия и Венгрия; все остальные современные участники взрослого конкурса на детском успели засветиться). В 2018 году право принимать конкурс получила Беларусь – здесь не всегда все зависит от победы, страну-организатора могут объявить до конкурса, чтобы не давить на детей.

Вопреки блестяще проведенному в 2010-м году Детскому конкурсу (Минск второй раз принимал это мероприятие), 2018 оказался богат на организационные проколы. Например, андрогинного мальчика Тэйлора из Ирландии записали в официальной программе в девочки. Ошибку исправили, но позже. В той же программе тексты большинства песен не имели пробелов между словами.

Но если все организационные моменты никаким образом не коснулись зрителей конкурса, то ситуация с Никке Аллен из Великобритании наоборот – разворачивалась прямо у них на глазах. Никке – фанат конкурса с более чем 10-летним стажем. Она -инвалид-колясочник, любимица пресс-центра, очаровательная и общительная пожилая женщина, которая справляется со своим недугом (она оказалась в коляске не с рождения) и старается быть сильной. Но в Минске она получила моральный удар об стол лицом – зона для инвалидов располагалась в глубине арены справа позади танцевального партера примерно на 2 фута (60 сантиметров) выше оного. То есть, стоящие плотной толпой в партере просто загораживали ей обзор.

Чтобы пояснить – Минск-Арена это хоккейный стадион минского «Динамо». Зона для инвалидов расположена полукругом прямо за одними из ворот впритык к хоккейному полю. Во время конкурса сцену расположили аккурат за противоположными воротами, а все поле отдали танцевальному партеру. То есть задуманную для хоккея (идеально, кстати) зону для инвалидов просто оставили таковой не задумываясь о том, что обзор будет закрыт. Были также сделаны фотографии поставленных у ограждения инвалидов, чтобы им было хоть что-то видно. Да, инвалидам предлагали постоять!

Место проведения конкурса «Детское Евровидение» в Минске ФОТО: Антон Самсонов

Особый цинизм ситуации дополняли сопровождающие не понимавшие "Она единственная возмущалась...". Таким образом опытный зритель Евровидения, которая хотела видеть всё не могла этого получить. Никке нельзя назвать человеком избалованным и требовательным. Просто-напросто ее оскорбило в большей степени именно то, что ее заставили почувствовать себя инвалидом. Потому, что не предусмотрели (или не захотели предусмотреть) верной организации зоны для колясочников. Вечером Никке ушла из пресс-центра и уехала в свой отель, где, весьма очевидно, проревела в одиночку всю ночь. Впервые за много лет она ненавидела свою болезнь и невозможность нормально передвигаться. И от этого ей было вдвойне больно и обидно.

ФОТО: скриншот Facebook

Все эти события развивались в субботу – в день генерального прогона конкурса. В воскресенье, перед главным концертом, Никке приехала в Арену с надеждой, что недостаток устранен. Куда там. Об этом даже не стали думать – ей снова предложили то же самое что и за сутки до этого. Несмотря на все уговоры остаться смотреть конкурс вместе с журналистами в пресс-центре, Никке снова покинула Арену вся в слезах проклиная страну и сам конкурс.

ФОТО: скриншот Facebook

Белтелерадиокомпания показала отличную телевизионную картинку, но никто не задумался о лицах с ограниченными возможностями, а это, кивая на то, что Беларусь серьезно пострадала от Чернобыля и инвалидов в стране немало, выглядит неэтично. Особенно кивая на то, что после публикации этой истории на своем ресурсе, автору данной статьи поступали прямые угрозы от представителя БТРК Светланы Смолодской, чье неусыпное око следило все дни работы в Минске за тем, чтобы все СМИ писали о конкурсе хорошо или очень хорошо.

ФОТО: скриншот Facebook

Как-то незаметно на этом фоне прошла победа Польши. Кстати, первая в истории песенных конкурсов под эгидой Европейского вещательного союза (до этого была только победа в Танцевальном Евровидении). Будем надеяться, что следующий организатор детского конкурса (им может быть и Польша) сделает выводы из ошибок организации конкурса 2018 года.