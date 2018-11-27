Эстонская красотка показала аппетитные изгибы в трико: и пышные девушки могут себе это позволить!

Лицо Kanal 2 уже давно пытается донести до своих, особенно молодых, поклонников, что обычная жизнь отличается от глянца или картинки по телевизору. А для того, чтобы быть успешным и уверенным в себе, вовсе не стоит морить себя голодом и сидеть на новомодных диетах. Женский шарм толщиной подкожного жира не измеришь!

Мадли заверила, что она отлично знает, каково это – слушать негодование и насмешки по поводу фигуры. Что есть люди, у которых нет проблем с весом, а есть и такие, которые набирают, буквально от одного взгляда на еду. Но не всегда излишняя худоба выглядит красиво. Ведь для этого многие девушки жестко ограничивают себя в еде и ходят со злыми лицами. А это, согласитесь, выглядит еще хуже, чем лишняя складочка на животе.

Мадли уверена, что и девочки с большим размером одежды имеют право на забавные купальники. «Я выбрала трико с фруктами», – рассказала Мадли, объяснив, что это преступление – не сфотографироваться в купальнике у бассейна, когда ты отдыхаешь на Бали.