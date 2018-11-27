«Я сейчас не готова это отпустить»: Екатерина Варнава о закрытии Comedy Woman

«Вот сейчас, когда мы сняли программы, мы стояли на небольшом распутье, потому что мы понимали, что наверное нам опять надо поменять формат, опять надо видоизмениться, нам необходимы новые персонажи. И, может быть, впервые за 13 лет есть ощущение легкой усталости от того, что мы делаем. У меня нет, скажу честно. Но отчасти я понимаю, что это нормально. Может быть, стоит подумать о закрытии, потому что авторам уже тяжело. Мы не даем новых лиц, уже в некоторые темы три раза вошли и вышли. И в этот раз, когда мы заканчивали съёмки, авторы нам написали финальную песню, прям как в КВНе, такой рэпчик легкий, о том, как на протяжении 13 лет проходило наше шоу. И мы заканчивали этим съемки. И у меня давно такого не было, но вдруг в момент записи мысль такая: «А если это всё? А если это всё закончится, и это действительно финальная песня всего этого шоу?» И я в этот момент смотрю на девочек, и у меня прям такой ком подкатил. И я понимаю, что я не хочу, чтобы это заканчивалось. Неважно, мы можем снять еще 3-4 программки. Но вот не сейчас, я сейчас не готова это отпустить. Когда закончились съемки, мы встали в круг, и все заплакали. В какой-то момент все вдруг не сговариваясь подумали, что на этом всё закончится. Но мы будем продолжать снимать, это самая лучшая новость для меня. Мы заколем хорошие филлеры, ботокс, мы выйдем новыми подтянутыми девчоночками!»