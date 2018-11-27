Папа, прости! – крик души дочери умершего Осина

Отрывок песни Агния опубликовала на своей странице в Instagram. Наследница певца учится в Музыкальном училище имени Гнесиных и подает большие надежды. Девушка явно унаследовала талант отца.

Опубликовано душераздирающее обращение рыдающего Осина к дочери

"Для Папы. Я не могу петь спокойно. Так наворачиваются слезы. Мне хочется, чтобы ты это прочел, послушал. Я люблю тебя", – написала Агния. Строки песни подростка – настоящий крик души.

Папа, я так устала рыдать в подушку,

Вечно вытираю слезы со своего лица.

Я рада, что мы простились в понимании,

И что это было осенью.

Спасибо, что был рядом до конца.

Я скучаю по тебе и по своему детству.

В раю тебе лучше, чем на земле

Но в моем сердце нет места…

Агния отметила, что с каждым днем любит папу все сильнее. "Ты прости, если что не так, я просто стала взрослее", – спела девушка.

Исполнение собственной песни не оставило россиян равнодушными. "Агнеша, милая, это такие сильные, искренние и действительно трогательные строчки. Слезы от таких отношений папы и дочки… Еще раз прими мои соболезнования, скорее всего, там ему лучше, чем было здесь...", "Очень при очень чувственная песня!!!", "Агния, у Вас получилась трогательная песня. Ваш папа Вас очень любил больше всего на свете", - высказались фолловеры девушки в соцсети.