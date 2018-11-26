Горячо! Эвелин Ильвес с подружками в купальниках в мороз развлекалась на болоте (ФОТО)

«Поразительная суббота: купание в болотной пучине, блинчики на дровяной плите, женские истории на хуторской кухне и на банной полке. Спасибо, девочки, Сийм, хутор Суйке-Яакоби, болото Мукри и полное звезд небо в полнолуние!» - подписала фотографии в Facebook Эвелин Ильвес.