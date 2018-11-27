Мужчина купил сейф за $500 и нашел внутри $7 500 000!

Об этой истории поведал ведущий телепередачи Storage Wars Дэн Дотсон. Это реалити-шоу, в котором люди покупают на аукционах содержимое камер хранения, владельцы которых просрочили оплату, пишет Lifter.com.ua.

Дэн рассказывает, что на одном из аукционов к нему подошла женщина и сказала, что хочет рассказать ему историю. В своем Твиттере он выложил видео, где пересказывает слова женщины:

«Мой муж работает на одного парня, который купил у вас закрытый сейф за 500 долларов. Первый специалист, вызванный, чтобы вскрыть его, не справился. Вызвали другого, ему удалось. Обычно эти сейфы оказываются пустыми, но в этом сейфе лежало 7,5 млн долларов наличными».

После этой находки с новым хозяином сейфа связался адвокат, представляющий бывших владельцев и предложил ему вернуть деньги за вознаграждение в 600 000 долларов. Он отказался, но когда ему предложили оставить себе $1,2 млн и вернуть остальные деньги, сдался.

Телеведущий не раскрыл личности везунчика и женщины, которая рассказала ему эту историю. Также он не сообщил, где и когда была совершена покупка.